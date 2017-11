Szörnyek mászkáltak szabadon, sáskától menekültek a gyerekek a vadasparkban - galéria

A park ezen a napon ugyanis nem zárt be, hanem sötétedés után is várta a látogatókat. A hatéves Papp Máté és testvére, az öt esztendős Barnabás Batman nyomán denevérnek öltöztek. – Muszáj volt kihasználnunk ezt a különleges lehetőséget – mondta fiúk édesanyja, majd zseblámpával a kezükben indultak el a további látványosságok felé.Látványosságból pedig akadt bőven: a különleges jelmezek mellett ijesztő felvonulással és éjszakai állatetetéssel kedveskedtek szervezők az esti látogatóknak. A rozsomákok, az oroszlánok, a hiénák és az afrikai tompaorrú krokodil is kaptak egy kis esti csemegét.A négyéves Maróti Dani és bátyja, Bence egy ezeknél jóval kedvesebb kérődző, patás állat mellett álldogáltak. – Mi az őzeket szeretjük – mondták a fiúk, majd azt is elárulták, épp az előbb menekültek meg egy sáskától.