Szörnynek lenni könnyű - a nagyszínházi premier a nehezebb útról szól: mesél a Félőlény a gyerekeknek

Jelmezversenyt tartanak szombaton



A szombati 11 órakor kezdődő A Félőlény-előadást a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal kapcsolatban álló családok kedvezményes jeggyel nézhetik meg, majd utána minden vállalkozó kedvű gyerek belebújhat újra a farsangi jelmezébe, és bemutathatja a színpadon. A jelmezverseny „zsűrije" az előadás főszereplői lesznek.

A nagyszínház kiserdővé változik a mai naptól kezdve, az új gyerekpremier, A Félőlény címszereplőjének lakhelyévé. Békés Pál szörnyekről és titkon bátor kis lényekről szóló meséjéhez Várkonyi Mátyás írt zenét, és Tóth Miklós rendező vitte színpadra a szegedi közönségnek.– Nemcsak én szerettem meg ezt a mesét, hanem a kislányaim is – árulta el a rendező. – A történet az utolsó kiserdőben játszódik, ahol a szörnyek még éppen nem vették át a hatalmat: olyan fontos kérdéseket vet fel, hogy mi a teendő, ha támadnak a szörnyek: beállunk közéjük, hasonuljunk a többiekhez vagy találunk más megoldást? Beszélhetünk a félelmeinkről, összefoghatunk ellenük, és a hirtelen támadó feszültséget dallal is olthatjuk.A történet főhősét, A Félőlényt Borsos Beáta alakítja: a kiserdő kedves lakója a könyvtáráról és a rajta uralkodó félelméről híres. Erdőbeli barátait, Rakoncot Csorba Kata, Porhanyt Gömöri Krisztián, Csupáncot pedig Hodu Péter alakítja. A bonyodalmakat okozó, szörnyekhez átpártolt Csatangot Ferencz Nándor játssza, a felvételi iroda szörnyének szerepébe pedig Bánvölgyi Tamás bújik.– Izgalmasak a dalok, látványos a színpadterv – emelte ki Bánvölgyi Tamás. – De a legfontosabb A Félőlény üzenete, hogy mennyit jelent a közösség, hogy ott legyünk egymásnak, ne hagyjuk megbomlasztani a csapatunkat.A mesemusical a bátorságról, a történetek erejéről szól: olyan képességekről, belső erőről, amelyek akkor is jól jöhetnek, ha nem egy cakkos farkú vahordállyal szállunk szembe. A rendező szerint A Félőlény egy fontos hittétel amellett, hogy olvasás nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes. Nem véletlen, hogy Békés Pál meséjét tavaly az Egyesült Királyságban is bemutatták, „politikai mesejátékká" átdolgozva – két fesztiválon is szerepelt az össz-művészeti produkció. A 2010- ben elhunyt író ennyiben foglalta össze a mesét: „Szörnynek lenni szörnyen könnyű. Nem lenni szörnynek – az a nehéz".