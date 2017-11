Szöveteket fognak nyomtatni a szegedi klinikai központban - érkezik tegnapi hírösszefoglalónk

, de tegnap sem vált be a ború, szépen sütött a nap, legalábbis Szegeden. Nappal 9 fok, éjjel 4, nem fognak odafagyni a csodaszarvas elé - mert ugye tudják mindannyian, hogy ma felkapcsolják az ünnepi díszkivilágítást? Lehet, hogy köd is lesz, de mi már nem hiszünk senkinek ez ügyben. Estig elkerülik hazánkat a frontok, ők is borús, párás időt jósolnak. "Éjszaka mindenütt párássá válik a levegő, egyre nagyobb területen képződik köd. Pénteken az ország nagy részén borult, párás idő várható, napközben zsugorodik a köd, leginkább délnyugaton számíthatunk hosszabb napos időszakokra. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás."Nem baj, a szarvast megtalálják a ködben is, ha már világít. Ne felejtsék el a szelfiket!A nap legérdekesebb híre az, hogy négy 3D-s nyomtatóra is beruház a szeged klinikai központ pályázati forrásból:, a traumatológia, az onkológia, az ortopédia és a fogászat használja majd a készülékeket a tervek szerint. Üdvözletünket küldjük a 21. századból. Másik elképesztő hírünket is feltétlenül olvassák el:! Szent-Györgyi Albert is ebben a kategóriában kapta meg a díjat annak idején. Ha már ennyire benne vagyunk az egészségügyi témákban, jelezzük, hogy, és múlóban van végreA nyugdíjasoknak. Ha ilyen kellemes meglepetéssel jönnek, tán még a kutya sem harapja meg őket. Makón a megfelelő ütemben, decemberre szerkezetkész lesz - nézzék meg fotóinkon, hol tartanak!. Sok diák lesz hálás nekik, akik ráadásul olvasni is szeretnek.Remek híreinket sokkolóval váltjuk: folytatódott a nőverő exbörtönőr pere, a megvert lányt hallgatták ki tanúként.amely nem sokkal a verés után készült az áldozatról. Kubai származású barátját védte a lány, akibe a bőrszíne miatt kötött bele a vádlott társasága., aki ellen vádat emeltek szexuális erőszak megalapozott gyanúja miatt. Kiskorú fiúkat próbált behálózni a 66 éves férfi.Képviselő-testi üléseket is tartottak tegnap: Szentesen a lépcsőző műtöttek miatt aggódtak is. Mindkét városban volt közmeghallgatás.Legfontosabb újdonságunkat hagytuk a legvégére: végre terem a magyar narancs! Vagyis. Tegnapdelőtt a novemberi eper, tegnap hatalmas citromok: tényleg lehet valami a levegőben arrafelé. Szentesen kapottegyébként tegnapA névnapokról, csak annyit tudunk elmondani, hogy! Íme:, Emmi, Flóra, Florica, János, Kurszán, Szvetlána, Tűzvirág, Virág., reméljük, sehol nem verik majd egymást a vevők akciós mikrókkal meg tévékkel. Legyen szép a napjuk, vagy legyen Önöké a legszebb leárazott akármi. Olvassanak minket napközben is!(leadképünk illusztráció - a szerk.)