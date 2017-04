Sztárfellépők és 30 méter magas lánchinta az idei majálison

Németh István, a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az idei majálison több mint 60 árus kínálja majd portékáját és lesz mini vidámpark is a háromnapos ünnepen.



Április 29-én, szombaton rendőrnapot tartanak az újszegedi ligetben. Virághné Nagy Angelika őrnagy elmondta, több osztály mutatkozik be, de lesz tanácsadás, fegyverbemutató és toborzás is. Április 30-án vasárnap a honvédség tematikus napot tart a ligetben. Pontyik Pál, századostól megtudtuk, délelőtt tízkor rázendít a katonazenekar, majd harcművészeti bemutatók váltják egymást. Az „Irány a sereg" toborzóponton és a kihelyezett ügyfélszolgálaton pedig a honvédségi pálya iránt érkelődőket várják.



Sztárfellépőkből sem lesz hiány: szombaton Dér Heni, vasárnap Maróti Viki és a Nova Kultúrzenekar, hétfőn a ligetben Gáspár Laci és Takács Nikolas, a Zápor-tónál pedig az Animal Cannibals lép fel.