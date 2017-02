SZTE nyílt nap február 4-én

A tanév második nyílt napját február 4-én, szombaton 9 órától tartja a Szegedi Tudományegyetem a Dugonics tér 13. szám alatti épületében.



Miért érdemes részt vennie a 12. osztályos diáknak az SZTE újabb nyílt napján? Mert az általános felvételi tájékoztató és a szegedi egyetemen oktatott szakokkal kapcsolatos infók mellett pluszszolgáltatásokat is kaphat. Például? Az SZTE nyílt napon részt vevő középiskolásoknak a felvi.hu-n elérhető online jelentkezési lap kitöltésében segítenek az egyetem munkatársai. Aki ezt a pluszt igényli, annak előzetesen regisztrálnia kell a felvi.hu/e-felvételi felületen.



A 9–11. évfolyamos minek menjen az SZTE hallgatótoborzójára? Azért, hogy föltérképezhesse a szegedi egyetem képzési kínálatát, és minden kérdésére választ kapjon a tanulmányait segítő ösztöndíjakról, a nyelvtanulási, sportolási, szabadidős, tehetséggondozási és karrierlehetőségekről. Mert pontos információk alapján lehet jó döntést hozni a továbbtanulásról.



Miért lépjen be a szülő az SZTE úgynevezett központi épületének kitárt kapuján? Azért, hogy az egyetemi tanulmányok értékéről és értelméről Karsai Krisztina, az SZTE oktatási rektorhelyettesének érveit is meghallgassa a szombaton 11 órakor kezdődő „szülői értekezleten". Itt Bukta Péter, az Oktatási Hivatal munkatársa is tájékoztat a felvételi jelentkezéssel kapcsolatos speciális tudnivalókról.



A középiskolai tanárnak mit nyújt az SZTE február 4-i nyílt napja? Összehasonlítási és informálódási lehetőséget. Az SZTE 12 karának és Tanárképző Központjának standjain túl az SZTE Sportközpont, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet, az SZTE Klebelsberg Könyvtár, az SZTE EHÖK, az SZTE Karrier Iroda, az SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE Kulturális Iroda és a Diákhitel Zrt. munkatársai is várják az érdeklődőket.