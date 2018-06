Szükség van a szegedi egyetemen tanuló kreatív kommunikációs szakemberekre - Ösztöndíj, munkalehetőséggel

Idén is folytatódik a Befutó Gyakornoki Program a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékén. A programot 2015-ben indította útjára a tanszék azzal a kettős céllal, hogy egyrészt csökkentsék a hallgatók tandíjfizetési terheit, másrészt fontosnak tartják, hogy a diákok már egyetemi éveik alatt komoly szakmai tapasztalatot gyűjtsenek.– A kommunikáció és médiatudomány alapszak a jelentkezők többsége számára költségtérítésessé vált, ezért az elmúlt években egy olyan ösztöndíjrendszert építettünk fel, amely a legjobb és legtehetségesebbek számára legalább fél költségtérítésnyi támogatást nyújt – mondta Pusztai Bertalan tanszékvezető.A következő tanévben tizenhat hallgató kap ösztöndíjat és ezzel együtt munkalehetőséget. A gyakornokok szerdán vették át jelképesen megbízólevelüket a bölcsészkaron. Voltak, akik már idén is a program részesei voltak, négy hallgatóval szerződést hosszabbított gyakorlati helye. Köztük Mezőlaki Reginával is, aki a Szegedi Nemzeti Színháznál látja el az online kommunikációs feladatokat. A mesterképzésre járó lány elmondta, hetente egyszer megbeszélik a teendőket, a munkát otthonról végzi el.Az ópusztaszeri Csillagösvény Ökolabirintus Élménypark tulajdonosa, Gergely Gábor három jelentkező közül választotta ki a másodéves Terecskei Róbertet, aki azért is örült a lehetőségnek, mert Pusztaszeren lakik, ismeri leendő gyakornoki helyét, és a feladat is motiválja.Összesen 16 szervezet vagy vállalkozás foglalkoztat kommunikáció szakos gyakornokokat, köztük például a Magyar Telekom, a Csongrád Megyei Iparkamara, a szegedi Tourinform és új belépőként a szegedi Móra Ferenc Múzeum is. Utóbbi a nyáron nyíló dinoszauruszkiállításának közösségi médiában való megjelenésére alkalmaz majd egy hallgatót.