Szükségük van a rakpartra a fiataloknak a találkozáshoz - Közterületi jogsértésnek számít a Tisza-parton alkoholizálás

Rendszeresen megrongálják a környék szobrait

A Tisza mellett veszélyesebb alkoholizálni

Hétvégente ki lehetne bírni a hangoskodást

– A Huszár Mátyás rakpart az egyik legproblémásabb és legtöbb munkát adó területe a városnak – nyilatkozta lapunknak Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – Valójában egy nagy forgalmú vigalmi negyed üzemel itt éjszakánként. A hatóság fellépését az illegális tevékenységek – éjjeli gyorsulási verseny, alkoholos italok fogyasztása, mélynyomós zenehallgatás, illegális parkolás a buszparkolóban, marihuánafogyasztás – visszaszorítására nem tapasztaljuk. Az italozáshoz kapcsolódó hulladék tömegesen kerül a lépcsősorra, a sétányra és a Stefánia parkba. A sétány felújításakor szelektív hulladékgyűjtők rendszere minden lejáró mellé, illetve alá megépült, viszont kevéssé használt, pedig felfelé bele lehet ütközni – magyarázta az ügyvezető igazgató.– Az üvegcserép, a sörös- és pizzásdoboz ellepi a rakpartot. A játszótér játékai, padjai a túlterhelés és a nem rendeltetésszerű használat miatt folyamatos és drága szervizelésre szorulnak. A környék szobrait rendszeresen rongálják, a Dankó Pista-szobor karját, hegedűjét már többször törték le, a Bőség ivókút műalkotás oszloprészét derékba törték. A fiatal felnőttek és kiskorúak magukból kifordulva ekként mulatnak. A hét minden napján hajnaltól 8 óráig külön csoport takarítja fel mind a rakpartot, mind a Belváros és Kárász utca tengelyét az éjszakai élet hordalékától, ennek mennyisége hétvégente többszörös – fejtette ki Makrai László.– A közterületi jogsértések megelőzése és a belvárosi lakosok nyugalmának biztosítása érdekében a Szegedi Rendőrkapitányság folyamatos rendőri jelenlétet biztosít Szeged belvárosában, elsősorban a körzeti megbízotti rendszer működtetésével, amelybe a rendőrség a polgárőrség tagjait is bevonta – mondta Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – Az ellenőrzések során rendőreink leggyakrabban köztisztasági szabálysértés, közterületi alkoholfogyasztás, csendháborítás, illetve garázdaság szabálysértés elkövetése miatt intézkednek. Az egyenruhás állomány az észlelt jogsértéseket minden esetben szankcionálja. Szabálysértés elkövetése esetén figyelmeztet, helyszíni bírságot szab ki, vagy szabálysértési feljelentéssel él – magyarázta a szóvivő.– Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Tisza közelében azért is problémás a túlzott alkoholfogyasztás, mert a vízbe esés veszélye fennáll, illetve a túlzott mértékű italozás kiemelt szerepet játszhat a garázda jellegű cselekmények elkövetésében – tette hozzá Szabó Szilvia.Megkérdeztünk rakparton szórakozó fiatalokat is, szerintük probléma-e a Tisza-parti alkoholizálás és a szemetelés.– Nem mindenki teheti meg, hogy hétvégente drága kocsmákba járjon. A fiataloknak szükségük van a városban egy helyre, ahova kiülhetnek a barátokkal kikapcsolódni – nyilatkozta Kőszegi Gábor szegedi betanított munkás. – Szezononként változik, hogy milyen gyakran intézkedik a rakparton a rendőrség. Igazoltatni rendszeresen szoktak, illetve szólnak nekünk, hogy ne szemeteljünk. Nem szeretem, amikor valaki vandálkodik, vagy ha például üveget tör szét. A szemetelés helyett pedig a lépcsőknél lévő szelektív tárolókba lehetne dobni a hulladékot, de azok sosincsenek kiürítve. Ezenkívül nem látok nagyobb problémát a „rakpartozással", és én támogatnám, hogy 18 év fölött lehessen alkoholt fogyasztani ezen a területen.– Nem az a gond, hogy itt isznak a fiatalok, az a gond, hogy szemetelnek – mondta Horváth Dóra szegedi egyetemista. – Ha már éjszaka képes valaki lejönni a rakpartra, arra is legyen energiája, hogy bedobja a szemetet a kukába, és ne hagyja szanaszét. A hangoskodást szerintem ki lehet bírni hétvégente, főleg úgy, hogy a Dokk és a Tisza Gyöngye diszkó sokkal hangosabb. Fölösleges tiltani az ivást a rakparton, mert annál inkább alkoholizálnak majd a fiatalok. Azzal, hogy hétvégente kiosztanak pár bírságot, semmit nem érnek el a rendőrök.– Nem tiltani kéne az alkoholfogyasztást a rakparton, hanem kitalálni valamit, amitől kulturáltabban tudnának viselkedni az itt szórakozók – vette át a szót Czene Zoltán gépkezelő. – A szemetelés engem is zavar, ritkán fordul olyan elő, hogy ne szedjem össze a saját kidobnivalóimat. Vandálkodást nem sűrűn tapasztalok, akkor is leginkább a 16 és 18 év közötti korosztály részéről. A városban abszolút megérthető, hogy nem lehet inni, de itt, a rakparton elszeparáltan, nagy területen tudunk szórakozni, senkit nem zavarva. Bizonyos keretek között kellene szabályozni az itteni ivást, de semmiképpen sem betiltani – mondta Czene Zoltán.