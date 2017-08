Szülei meséit hallgatja a kómában - a szegedi orvosok már megkezdték a lány ébresztését

Burkus Sándorés Vanessza testvére június végi nyaralásról mutat képet amin ők hárman vannak Fotó: Török János

– Ennél jobb ellátást nem lehet elképzelni, mint amit a lányunk a szegedi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben kap. Mindent megtesznek a felépüléséért – fogalmazott Burkus Sándor. Vanesszát csütörtökön hozta haza egy magánrepülő Bulgáriából, ahol autóbalesetet szenvedett. Három hétig feküdt a burgaszi kórgázban, ám – mint arról lapunkban többször beszámoltunk – ott elkeserítő körülmények közé került. Az orvosok nem voltak hajlandók angolul beszélni, így sem a szülőkkel, sem a nagykövettel, sem a magyar orvosokkal nem kommunikáltak. A család sokáig azt is reménytelennek érezte, hogy haza tudják juttatni a lányt.

Továbbra is sokan segítenek

Burkus Sándor elmesélte, továbbra is sokan keresik és érdeklődnek Vanessza állapota felől. Többek között Botka László polgármester is felhívta, és biztosította arról, bármiben segít, ha kell. Egy hölgy pedig egy speciális lábmerevítőt ajánlott fel, amelyet beszerezni nagyon nehéz, neki viszont egy, a családjában történt hasonló baleset miatt volt, és tudta: sokat segít az altatásban tartott fiatal lánynak. Az eszközt azóta már fel is tették Vanessza lábára.

– Elgondolkodtató és elkeserítő, hogy a sajtó és a magyar emberek összefogása és segítsége kellett ahhoz, hogy ne maradjunk magunkra abban az idegen országban. Ha ez nem lett volna, valószínűleg még mindig ott ülnénk, és várnánk a csodát – fogalmazott az édesapa. Azt is elmesélte, Bulgáriában nemhogy semmiféle beavatkozást nem végeztek a lányán, de még a személyes higiéniájára sem fordítottak gondot. – Lényegében semmi egyebet nem tettek, mint életben tartották 3 hétig.Csütörtök óta azonban már jó kezekben van Vanessza. – Mivel a kinti leletekre nem akartak támaszkodni, Szegeden elvégeztek egy teljes kivizsgálást: CT-, MRI- és laborvizsgálat is készült. Sajnos úgy néz ki, hogy Bulgáriában kapott egy tüdőgyulladást, amit mostanra talán antibiotikummal vissza tudtak szorítani – mesélte Burkus Sándor. – Találtak viszont két baktériumot a légútjában, amit szintén a kórházban szedett össze, és egyelőre nem tudják azonosítani, ráadásul a gyógyszerekre sem reagálnak. Így most ezen dolgoznak az orvosok, és emiatt el is kellett különíteni a többi betegtől.Vanessza Szegeden kapott egy speciális nyakmerevítőt is, amely még stabilabban rögzíti sérült csigolyáit. A mai idegsebészeti vizsgálat után derül ki, elég-e ez ahhoz, hogy megfelelően összeforrjanak a csontok, vagy szükséges lesz a műtét.– Elkezdték az ébresztését, de még csak rövid időszakokra. Mi eddig még csak aludni láttuk – mesélte az édesapa, aki feleségével együtt naponta többször bemegy a klinikára, hiszen nem szabták meg, mikor látogathatják lányukat, vagy meddig maradhatnak. – Beszélünk hozzá és simogatjuk, ahogyan a hétköznapokban is tennénk. Tegnap pedig az orvosok kérésére, hogy dolgoztassuk az agyát, bevittünk neki egy MP3-lejátszót, amire a kedvenc zenéi mellett néhány személyes hangfájlt is feltöltöttünk. Mi az édesanyjával egy-egy mesélt olvastunk fel, amiket kiskorában is hallott tőlünk. Tőlem az Öreg néne őzikéjét hallgathatja, amiről egyébként azt mondta egyszer, hogy már annyiszor meséltük, hogy kirázza tőle a hideg – mesélte nevetve Burkus Sándor.Vanessza szerelme is küldött e-mailben egy üzenetet, azt azonban úgy töltötték fel a lejátszóra, hogy nem hallgatták meg, hiszen úgy gondolták, a személyes gondolatok csak a két fiatalra tartoznak. A munkája miatt Bulgáriában maradt fiatalember egyébként megígérte: ha Vanessza már képes a külvilággal kommunikálni, azonnal hazajön hozzá.