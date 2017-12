Születésben negatív rekorder Csongrád megye

Csökkent a nők gyermekvállalási kedve

Egyre később szülnek

A korábbi évtizedekhez hasonlóan a nők termékenysége tovább csökkent. A száz nőre jutó élve született gyermekek száma országosan 144, miközben a demográfia-tankönyvek első fejezetében ott a 210-es mutató, ami ahhoz kell, hogy a népesség ne kezdjen el fogyni. Ez a szám Budapesten csupán 110 – és valamennyi megye közül messze Csongrádban a legalacsonyabb, 136. Az 1990-es népszámlálás óta folyamatosan a megyénkben a „legszerényebb" a nők termékenysége.– A Csongrád megyei népességfogyás fő oka nem a csökkenő termékenység, ennél nagyobb veszteséget jelent a negatív vándorlási különbség – hívja fel a figyelmet egy fontos részletre Katona Tamás, az SZTE Gazdaságtudományi Kar Statisztikai és Demográfiai Tanszékének egyetemi tanára.Maradt az a trend is, hogy a gyermekvállalás időpontja egyre későbbre tolódik, valamint a nők iskolázottságának növekedésével csökken a gyermekszám. A legtöbb utódot azok a Mikrocenzuson megkérdezett nők szülték életük során, akik általános iskolai tanulmányaikat sem fejezték be, a legkevesebbet pedig a diplomások. – Mára ez a szignifikáns különbség csökkent, sőt, a felsőfokú végzettségű hölgyek termékenysége valamivel magasabb is, mint a csak érettségizetteké – árnyalja a képet a professzor. Ezzel együtt tény, hogy 2016-ban nálunk volt a legmagasabb a gyermektelen nők aránya, ugyanakkor a megyék közül Csongrádban volt a legalacsonyabb a 2, valamint 4 vagy annál több gyermekesek aránya.

Házasság vagy élettársi kapcsolat?

Javult az arány



Az 1970-es évektől a 2011. évi népszámlálásig a nők lakosságon belüli aránya – a férfiak magasabb halandósága miatt – emelkedett. 2016-ra a nőtöbblet mérséklődött: tavaly ezer férfira már csak 1096 nő jutott, míg 2011-ben még 1106. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mérséklődött a nők és a férfiak várható élettartamának különbsége: ez az 1993-as 8,5 éves rekordról mára 7 alá csökkent. A nemek aránya Fejér megyében a legkiegyenlítettebb, a legjelentősebb nőtöbblet pedig a fővárosban és Hevesben van – Csongrád megyében ezer férfira az országos átlagnál valamivel több nő jutott, 1104.

Erősíti a népességfogyást az is, hogy folyamatosan nő az élettársi kapcsolatok száma. Jelenleg 1 millió 87 ezer ember él így, több mint kétharmaduk nőtlen vagy hajadon. Vagyis a fiatalabb korcsoportokba tartozók egyre gyakrabban létesítenek a házasság előtt vagy helyett élettársi kapcsolatot. Míg a Mikrocenzuson megkérdezett házas nők kevesebb mint tizedének, addig az élettársi kapcsolatot fenntartók több mint harmadának nem született gyermeke. Ezzel kapcsolatban is fontosnak tartja hangsúlyozni Katona Tamás, hogy ma már nincs szignifikáns különbség a termékenységben azzal összefüggésben, hogy élettársi kapcsolatban vagy házasságban élnek a szülőképes korú nők.