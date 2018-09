Születésnapi jótékonysági gálát szerveznek

Somló Gábor

Bodnár György egyébként idén a 48. évadát kezdi meg a színház dolgozójaként, Somló Gábor pedig – aki a színészi pályán eltöltött 45 éves jubileumát is idén ünnepli – 33 éve lépett először a szegedi színpadra.A születésnapi gálaműsorban tánc, opera, vers, próza, gitár és énekprodukciók is elhangzanak majd.A fellépők között lesz többek között az Akropolisz Táncegyüttes, László Boldizsár, Fekete Gizi, Vajda Júlia, az ünnepelt Somló Gábor és az egykori szegedi színész, Janik László is. Lesz egy meglepetésvendég is, akiről előzetesen csak annyit lehet tudni, hogy országosan ismert és szegedi kötődésű.A belépő 500 forint, ez azonban a színház bevételét gyarapítja. Mivel azonban jótékonysági estről van szó, az előcsarnokban egy üvegurnát helyeznek majd el, ebbe dobhatja majd bele minden vendég azt az összeget, amellyel egy jó ügyet szolgál.Ez pedig nem lesz más, mint annak az apátfalvi családnak a támogatása, akikről lapunkban is írtunk néhány napja. Hétfő délután leégett és lakhatatlanná vált egy ötgyermekes özvegyasszony háza. Az ő életük újrakezdéséhez nyújthatnak segítséget a gála résztvevői.A rendezvény már most szinte teljesen telt házas, néhány jegyet azonban még lehet kapni rá. A műsor szeptember 8-án 18 órakor kezdődik.