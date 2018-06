Szünidei gyermekfesztivál a Partfürdőn

A nyári szünet első hétvégéjére tervezték a Mosolypart Vitamin Szalon gyermekfesztivált, ám a nagy esőzések miatt múlt vasárnapról erre a hétvégére halasztották. Az ötödik szünidő nyitóbulin a gyermekek ingyenesen, szüleik pedig kedvezményesen léphettek be a Partfürdő terültére.Az IH rendezvényközpont szervezésében bemutatkoztak Csongrád megyei civilszervezetek, többek között a Nem adom fel Alapítvány, a Szegedi Tini Lelkisegélyszolgálat és a bohócdoktorok is. A reggelt közös aerobikkal kezdték, majd a színpadon zenés táncos bemutatók váltották egymást.A Szeged Bűvészkör fiataljai kártyatrükkökkel ismertették meg a gyermekeket, akik önvédelmi bemutatót is láthattak. A nagyobbak íjászkodhattak, lovagolhattak, a kicsiket az elmaradhatatlan ugrálóváron csúszkáltak.