Szúnyogok miatt nem adhatnak vért, aki ezeken a helyeken járt!

Átmenetileg nem adhatnak vért azok, akik akár csak egy napot is eltöltöttek a franciaországi Toulonban, Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Bécsben, vagy a romániai Brăliában, Vranceában, esetleg Vanatoriban. A francia városban a szúnyogcsípés útján terjedő chikungunya vírus jelent most fokozott kockázatot, a többi területen az ugyancsak a repülő vérszívók által közvetített nyugat-nílusi láz megjelenése miatt vezették be a korlátozást.– Valamennyi ismert, vérrel átvihető fertőző ágens vonatkozásában – így a fenti vírusokkal kapcsolatban is – az OVSZ rendelkezik intézkedési tervvel, így a jelzés kapcsán elvégeztük kockázatbecsléseinket – közölte az Országos Vérellátó Szolgálat sajtóosztályának közleményét továbbító Kékkőiné Nagy Éva koordinációs igazgató.

A chikungunyaláz egy, az Aedes szúnyogok által terjesztett betegség, amely magas lázzal, fejfájással, hányingerrel, ízületi és izomfájdalmakkal jár. Elsősorban felnőtteket betegít meg. Csak nagyon ritkán halálos kimenetelű, de a fájdalmak az akut állapot után akár egy évig is fennmaradhatnak. A nyugat-nílusi lázat a fertőzöttek nagyjából 80 százaléka tünetmentesen vészeli át. A kialakuló megbetegedés túlnyomórészt enyhe tünetekkel (láz, izomfájdalom, fejfájás, nyirokcsomó-megnagyobbodás, bőrkiütések), magától gyógyul. A fertőzöttek kevesebb mint 1 százalékában alakul ki idegrendszeri érintettség, amelyek némelyike, főként idős vagy immunkárosodott betegek esetében halálos kimenetelű lehet. Egyik betegség ellen sincs védőoltás, sem hatékony gyógyszer.

– A nemzetközi szinten szórványosan jelentett megbetegedések a vizsgálatok rutinszerű bevezetését nem indokolják. A véradók kivizsgálást végző munkatársai viszont minden alkalommal rákérdeznek, hogy a véradó tartózkodott-e a veszélyeztetett területeken. Amennyiben igen, úgy a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően 30 napra kizárjuk a véradásból.A témában kiadott közleményből az is kiderül, hogy az elmúlt egy hónapban Magyarországon nagyságrendileg 40 ezren adtak vért, ebből 13 donort szűrtek ki, mert a vírusfertőzéssel érintett országokban jártak. Annak az esélye egyébként, hogy a vérátömlesztésre szoruló betegek megfertőződjenek, szinte nulla. Az OVSZ-nek nincs tudomása olyan esetről, hogy egy transzfúzió során ilyen vírusokkal fertőzött vérkészítményt kapott volna egy beteg. A nyugat-nílusi láz vírusának jelenlétét nem csak az említett országokból jelezték. A vírus idén Görögországban 40, Olaszországban 27, Romániában 22, Szerbiában 19, Magyarországon és Izraelben 9-9, Ausztriában pedig két megbetegedést okozott.