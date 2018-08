Szuperhősökké válhatnak tíz napra a gyerekek: Rászoruló diákok vakációznak ingyen a Szeretet Szigetén

Gyerekzsivaj és kacagás fogadott bennünket tegnap a tiszaszigeti faluházban, ahol negyedik napja önkéntesek foglalkoznak a főként rászoruló gyerekekből álló táborlakókkal. A közel ötven, 3 és 10 év közötti kisgyermek ottjártunkkor éppen sportfoglalkozáson vett részt a légkondicionált tornateremben. Három éve szerveztek először ingyenes nyári tábort a tiszaszigeti gyermekeknek, akkor még pályázati forrásból. Ennek sikerén felbuzdulva az önkéntes gyermeksegítők havonta egyszer tartottak foglalkozásokat, amelyek a Szeretet Szigete szellemiségét vitték tovább. Így nevezik ugyanis a tábort, amely a község és a gyermekek iránti tiszteletre utal.Ferenczi Edit főszervezőtől megtudtuk, ebben a tíz napban mindent az önzetlenség, az értékteremtés és a közösségépítés jellemez. – Az első évben 15, tavaly már 30, idén pedig 47 gyermek nyári szünetét tesszük színesebbé. A célunk az, hogy segítsünk a szülőknek gyermekeik nyári elhelyezésében, ezért az óvodai nyári szünetre időzítettük ezt – magyarázta a főszervező. A szórakozás mellett hasznos élményeket is kapnak a gyerekek, akiknek az életében a tíz nap alatt a mozgás, a zene, a hit és az angol nyelv is meghatározó szerepet játszik. A szakmai programot az amerikai Lakyn Benefield óvónő állította össze, aki magyar férjével néhány éve költözött a településre, és magyarul is kiválóan beszél. – Idén a szuperhősök és az ő tulajdonságaik a fő témánk. Ezek által tanítjuk meg a gyerekeknek az alapvető értékeket – mondta az óvónő.A gyerekek szuperhőspalástokat festettek maguknak, amelyekre színes mintákat rajzoltak. A 6 éves Nacsa Klaudiának például ez a foglalkozás tetszett a legjobban, hiszen így ők is szuperhőssé válhattak, arcfestéssel, álarccal és köpennyel. Az 5 éves Papdi Bence négy testvérével együtt minden évben itt van – ő is imádja a szuperhősöket. Mint mondta, szerinte egy hős legfontosabb tulajdonsága a szeretet, mert ha szereti az embereket, akkor nem bántja azokat. Bence azt is elárulta lapunknak, hogy ha felnőtt lesz, akkor is jön a táborba, önkéntesnek.Az egész település összefogott azért, hogy minél színesebben teljenek a kicsik mindennapjai. A felajánlásoknak köszönhetően a gyermekek ingyen vehetnek részt a táborban. – Zöldséget és gyümölcsöt a falubeliektől kapunk, a faluházat az önkormányzat, a játékokat az óvoda biztosítja számunkra. Kaptunk már játékokat, és idén először pénzbeli adományt is – tudtuk meg Ferenczi Edittől.Már nemcsak a falubeliek felügyelik a gyerekeket, érkeztek önkéntesek Makóról, Szegedről, sőt Várpalotáról is. Eszes Tamás szegedi pihenését kötötte össze a táborral. A mérnökként végzett férfi most tíz napig a Csongrád megyei településen önkénteskedik.A nagy meleg miatt a táborozók főként a faluházban töltik a napokat, ám készülnek a Mélypontra és a falu szabadstrandjára is.