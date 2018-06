Táblaképfestészetünk remekei a REÖK-ben - fél tucat szegedi alkotó is bemutatkozik a biennálén

Idén a szokásosnál kevesebb alkotót hívtak meg a biennáléra, a felkért Kossuth- és Munkácsy-díjas művészek közül Aknay János, Balla Attila, Vojnich Erzsébet, Hérics Nándor, Nádas Alexandra, Nagy Gábor, feLugossy László, Végh András, Serényi H. Zsigmond és Váli Dezső alkotásait tekintheti meg a közönség, de a falakon Lányi Adrienn,Kántor Ágnes, Király Gábor, Jagicza Patrícia Linda és Pataki Ferenc festményei is helyet kaptak.

– A magyar táblaképfestészet annak ellenére virul, élénk és pezsgő, hogy mára új technikák, médiumok jelentek meg – mondta el Nátyi Róbert kurátor a tárlat keddi sajtóbejárásán. Kitért arra is, hogy a REÖK életében azért is fontos az idei tárlat, mert a szecessziós palota 10 éve adott otthont először a kiállításnak, igaz, az épület felújítása miatt kétséges volt, hogy idén meg tudják-e rendezni. Újdonság, hogy a biennáléra kizárólag digitális formában fogadták a műveket, így a zsűri tagjai is vetített képek alapján döntöttek arról, hogy melyeket mutassák be a nagyközönségnek.A művészettörténész kiemelte, szinte minden jelentős stílus megjelenik a kiállításon, ám érdekessége, hogy a biennáléra jelentkező alkotókat elsősorban esztétikai kérdések foglalkoztatják, és nem a társadalmi kérdésekre, problémákra reflektálnak. A kétszintes tárlat első emeletén nonfiguratív képek láthatók, a második emeleten pedig az ellenpont: ott a figuratív, realista, naturalista alkotásokat tekinthetik meg a látogatók.A XVII. Táblaképfestészeti Biennálét csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Reök-palotában, és a hagyományokhoz híven ekkor díjakat is átadnak. A kiállítás július 7-éig látogatható.