Taigetosz-törvény: Nem tettem érte, hogy diszlexiás legyek, írja egy szegedi lány

"Igenis szeretnék orvos lenni, ami bizony egy szép és eddig megvalósítható dolognak tűnt, de mivel mindent kétszer annyi idő alatt tanulok meg, mint egy „normális" ember, így már ez lehetetlennek tűnő álom marad számomra" - folytatja a szegedi lány, és kifejti, amit a törvényhozók talán nem gondoltak végig: a nyelvtanulásra például négyszer annyi idő kell egy hozzá hasonló nehézséggel küzdő tanulónak. Napi 13-14 óránál többet tanulni pedig ő sem tud, mert a nap mindenkinek 24 órából áll.

Az oktatási jogok biztosa úgy tudja: a törvényhozók egyeztették álláspontjukat a gyógypedagógiai szakmával, de mivel nagy a zavar a törvény miatt, meg fogja keresni a gyógypedagógusokat és a képzőket, hogy tisztázzák a törvény értelmét.

T. törvényhozók! - kezdi a levelet az a szegedi lány, aki orvos szeretne lenni.Gondoltak már abba bele, hogy ÉN aki diszlexiás vagyok egy percig sem tettem azért, hogy én diszlexiás legyek? Higgyék el nekem, ki merem jelenteni ország világ előtt, hogy nem tettem érte! Mégis évek óta, pontosabban mióta az iskolában az első tanévet kezdtem, na, pont azóta szenvedek vele."A diáklányt a törvénymódosítás háborította fel, amelyről csütörtökön portálunk is írt: elveszik a könnyítést a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekektől , nem kérhetnek felmentést bizonyos tárgyakból. A törvénymódosítás indoklásában az olvasható, a kormány ettől a lépéstől reméli, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok egyaránt motiváltabbak lesznek a nehézségek leküzdése érdekében."Márpedig ezzel a remek törvénnyel most sok gyerek álmát törtétek darabokra, köztük az enyémet is. Megannyi gyereknek okoztatok minden esti sírógörcsöt és a szülőknek egy jó nagy adag fejfájást. Én személy szerint nem szeretek rossz jegyet kapni, emiatt többet tanulok, na meg mert nem vagyok „normális", így nekem a nyelvek és bizonyos tantárgyak kevésbé mennek. Így jönnek a rossz jegyek, de most már nem csak a felmentett tantárgyakból, hanem mindenből - hisz mint mondtam már nem szeretek rossz jegyet kapni, így próbálnám javítani a nyelveket, de emiatt nem lenne időm mást tanulni" - áll az írásban, amelynek szerzője arra is rámutat: lehet, hogy pszichológushoz juttatják azokat a gyerekeket, akikre vonatkozik a törvény."Elfogadja, hogy ti, „barátaim" egy igennel az álmait elvettétek, és már sincs kedve semmihez, mert nem lehet az, ami ő szeretne lenni? Boldogan jelentem ki: szerintem TI vagytok a nem normálisak! Éljen a diszlexia, diszgráfia, stb… NEM AKAROK „NORMÁLIS" lenni! - írta a fiatal lány, akiAáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa a hvg.hu -nak beszélt arról, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók kategóriája, a BTMN, nem fogyatékossági kategória. Az ide sorolt gyerekeket pedagógiai eszközökkel kell átsegíteni a nehézségeiken.

A jogszabályt 112 igen, 56 nem szavazattal fogadták el, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint azért, hogy még több, gyengébben teljesítő diákot tereljenek a szakképzésbe.