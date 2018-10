Tajkártyája hiányzott a vajdasági lánynak, ezért hónapokig nem kapott fizetést

A bürokrácia fogságában

Hónapokig húzódott az ügye

A Rákóczi téri kormányablakban intézi ügyeit cikkünk szereplője, aki sokszor járt itt, mire megkapta tajkártyáját. Mint kiderült októberben már fizetést is kapott végre. Fotó: Török János

A foglalkoztató feladata a bejelentés

A szerb határ közelsége miatt sok megkeresés érkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási hivatalához határon túli magyaroktól, az ügyben: mit kell tenniük azért, hogy Magyarországon dolgozhassanak vagy igényelhessék az egészségbiztosítást. Bár több ezer a Szegeden élő és dolgozó azon vajdasági magyarok száma, akik magyar állampolgársággal is rendelkeznek, sokan még mindig nem tudják, mi a teendő, mit, hol kell igényelniük és hogyan lesznek biztosítottak. A társadalombiztosítás nem alanyi jogon jár, ahhoz jogviszony szükséges, aki ezt nem tudja, annak nem könnyű eligazodni az ügyintézés során. Így járt Szilvia is. A fiatal lány Zentáról származik, három éve él Szegeden, most is itt jár egyetemre, kollégiumban lakik. Júniusban került gyakornokként megbízási szerződéssel egy céghez, első fizetéskor szembesült azzal, mivel nincs tajkártyája, nem kaphat fizetést. Ekkor ő sem gondolta, még hónapok múlva sem fog.Szilvi kettős állampolgárként rendelkezik magyar és szerb személyigazolvánnyal is. Társadalombiztosítása otthon, Szerbiában élt, mint mondja, inkább hazajárt orvosaihoz, már megszokta őket és bízott bennük. Eddig nem volt szüksége egészségbiztosításra Magyarországon, bár mint kiderült, ha lett volna, sem tudta volna igényelni. A Szegedi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályán megtudtuk, hallgatói jogviszonnyal igényelhet tajkártyát a kettős állampolgár, de csak akkor, ha rendelkezik állandó magyarországi lakcímmel. Mivel Szilvia kollégiumban lakik, így ő ezen feltételeknek nem felelt meg, hiszen a kollégiumi lakcíme tartózkodási helyként szerepelhet csak a lakcím kártyán.– Más a helyzet viszont akkor, ha munkaviszony miatt szükséges a társadalombiztosítás létesítése. Ebben az esetben a foglalkoztatónak kell megigényelnie a tajszámot – magyarázta Budai László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője. Hozzátette, a munkaszerződés megkötését követően a munkáltatónak van bejelentési kötelessége és csak ő igényelheti meg a munkavállaló tajszámát, ha az nem rendelkezik hazánkban bejelentett lakcímmel.Szilvinél valamiért nem így történt, egy multicégnél dolgozik, ahol a munkaügy Budapesten van, és ő nem közvetlenül jutott információkhoz. A kormányablaknál végül azt javasolták neki, hogy hallgatói jogviszonya alapján is igényelhet tajkártyát, ha van bejelentett lakcíme Magyarországon. Szilvi itt is több kört futott, nem volt számára egyértelmű, hogy a koleszos tartózkodási hely kevés. Végül távoli rokonai fogadták be egy Szeged környéki településen, ám mire ezt elintézte, hosszú hetekbe telt. A másik gondot az jelentette, le kellett mondania szerb társadalombiztosítását, hiszen a két ország közötti egyezmény kizárja a kettős biztosítási jogviszonyt, csak az egyik országban lehet társadalombiztosítása.A vajdasági magyar lány végül ezt is elintézte és megigényelte a magyar tajkártyáját szeptember közepén. – Az átmeneti időszakban, amikor kint már nincs, itthon még nincs biztosítása, addig fizetnie kell ez egészségügyi ellátásokért – tudtuk meg Biczók Gyöngyitől a Szegedi Járási Hivatal Egészségbiztosítási osztályvezetőtől. – Azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez két-három hét is lehet, remélem addig nem leszek beteg – mondta bizakodva a lány. Abban is reménykedik, négy hónapnyi kálvária után októberben már fizetést is kaphat.Az ő esete nem egyedi, hiszen a foglalkoztatók gyakran nem néznek utána, milyen teendőjük van, akár egy kettős állampolgár vagy egy külföldi munkaviszony létesítésekor – magyarázta Budai László. – Ha a foglalkoztató indítja az ügyintézést, megírják a munkaszerződést, majd az bejelenti a tajszám iránti kérelmet, akkor 8 napon belül van tajszáma a munkavállalónak. Mire az első fizetést utalják, már minden rendben van – tette hozzá.Az egészségbiztosítási osztályvezetőtől azt is megtudtuk, ügyfelektől gyakran kapnak megkereséseket e-mailben, hetente 6-8 kérdés érkezik feléjük Szerbiából, kettős és szerb állampolgároktól is. Írásban is válaszolnak, ám jobban szeretik, ha személyesen jön el az ügyfél, hisz minden eset más, és akkor talán kevesebb ilyen szituációval találkoznak, mint Szilviáé.