Takarítani veszélyes - mutatjuk, miért! - fotó

Minden koszolódik, a szegedi Belvárosi híd pillérje is. Fotó: Kuklis István

Bármikor megcsúszhat, eleshet, főleg, ha vizes felületen dolgozik. Akkor is sérülhet csontozata, izomzata, amikor nehéz tárgyakat kell mozgatnia. Érintheti szív- és érrendszeri betegség, vagy munkahelyi stressz, szorongás. Ekcémát kaphat. Ilyen veszélyek érhetik egy ügynökség felmérése szerint a takarítókat. Ritkán irányul rájuk a figyelem, pedig vagy négymillióan dolgoznak ebben a szolgáltatásban csak az Európai Unión belül. Néhány területen, mint az egészségügyben vagy az élelmiszeriparban, létfontosságú, hogy mindig pontosan végezzék a munkájukat. Az intézmény vagy a cég sorsa múlhat azon, ha hibáznak.Aki otthon küzd a pormacskák ellen, és székre áll, hogy leszedje a karnisról a függönyt, bele se gondol abba, hogy nemcsak fárasztó és lélekölő, de tényleg az egészségre is extrém módon veszélyes az a munka, amelyet végez. Idén egy norvégiai egyetem tette közzé, hogy húsz éven át vizsgált nőket, és azok, akik rendszeresen használnak takarítószereket otthon, majdnem ugyanúgy leharcolták a tüdejüket, mint a dohányosok. A hivatásos takarítóknál még rosszabb a helyzet. Hosszú távon mérhetően csökken a tüdőkapacitásuk azokhoz a nőkhöz képest, akik nem érintkeztek rendszeresen ilyen vegyületekkel. Mit lehet tenni? A norvég tanulmány szerint, ha vannak is makacs szennyeződések, amelyeket oldani kell valamivel, sok esetben elég vizet és mikroszálas anyagot használni – vagy ciroksöprűt.