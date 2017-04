Támad a szél: autókat tört össze egy kidőlt fa Szegeden

A Kálvária téren egy 15 méter magas fa kettéhasadt és az útra zuhant. A távvezetéket is veszélyezteti, a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen.- a katasztrófavédelemtől tudjuk, hogy Szegeden, az Erős János utcában egy kidőlő fa vagy leszakadt faág (ezt még nem tudjuk pontosan) több parkoló autót is összetört.

Nagytőke környékén egy 25 méteres fa dőlt ki, a felsővezetékek is sérültek, le kellett állítani a vonatforgalmat.Az erős szél miatt egy fa dőlt az úttestre csütörtökön este a Vaskapu utcában, Szegeden Klebersberg-telepen. A tűzoltóság a megyeközpont mellett főleg Szentes és Nagytőke környékéről kap ezekben az órákban hívásokat - tájékoztatta szerkesztőségünket Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az autósok ne álljanak fa alá, illetve a házakban mindenhol csukják be az ablakokat az erős szél miatt.