Támogatást kap, aki buszsofőr akar lenni: B kategóriás jogosítvánnyal is lehet már kopogtatni a DAKK-nál

A buszvezető ,,kereskedelmi tevékenységet is folytat" - jegyet árul. Fotó: Török János

Indul a busz a szegedi pályaudvarról. Sok az utas, kevés a sofőr. Fotó: Török János

„A jelenlegi létszámadatok tükrében társaságunk azonnali belépéssel is tud autóbusz-vezetőket foglalkoztatni Csongrád megyében, valamint teljes szolgáltatási területén" – tájékoztatta lapunkat Mészáros Sándor, a társaság kommunikációs vezetője.A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-nél (DAKK) teljes munkaidőben 310 sofőr dolgozik helyi járatokon, 956 pedig helyközi buszokon. Részmunkaidős sofőrök is vannak: helyi járatokon 33-an, helyközi buszokon 69-en. Csongrád megyében 163-an dolgoznak helyi, 319-en helyközi járatokon, teljes munkaidőben, és összesen 35 részmunkaidős vezetőt foglalkoztatnak. A sofőrhiány, ahogy az egész országban, itt is érezteti a hatását, „szerencsére azonban a helyzet nem veszélyezteti a szolgáltatási feladatok ellátását" – fogalmaz a cég.Ahhoz, hogy valaki buszvezető legyen, érvényes D kategóriás jogosítvány, gépjárművezetői kártya (GKI), pályaalkalmassági vizsga (PÁV II) és erkölcsi bizonyítvány kell. Át kell esni egészségügyi, pszichológiai szűrővizsgálaton. A DAKK úgy próbál előremenekülni a munkaerőhiány közepette, hogy már azokat is szívesen látja, akiknek megvan a B kategóriás jogosítványuk: „társaságunk a költségek átvállalásával, a képzés megszervezésével, tanulmányi szerződés keretein belül és munkaviszony mellett segítséget nyújt a további szükséges kompetenciák megszerzéséhez" – közölte Mészáros Sándor.A sofőrök vezénylés alapján dolgoznak, ennek – minimum hét napra szóló – tervét négy nappal korábban kell kihirdetni. A sofőröknek a leírás szerint „a vezénylésben meghatározott helyen és időben munkára képes állapotban" kell megjelenniük, oda kell figyelniük a busz műszaki állapotára, és elvárás a „megfelelő utasorientált magatartás" is. Be kell tartaniuk a menetrendet, és buszjegyet kell adniuk, azaz „munkájuk során kereskedelmi tevékenységet is ellátnak".Mennyit lehet most ezzel a munkával, ilyen felelősség közepette keresni Dél-Magyarországon? A buszvezetőknek a kollektív szerződésben meghatározott órabért fizetik. Ez a próbaidő alatt 1038 forint, azután 1100 forint alapbérrel, ami a gyakorlati időtől függően nő később. A kezdő autóbusz-vezető keresete megközelíti a bruttó 300 ezret, utóbb meg is haladja.Az Európai Unióban az átlagos órabér 7200 forint volt 2017-ben, az Eurostat nyilvántartása szerint.– Az 1038, illetve az 1100 forintról azt lehet tudni, hogy a minimumértékek. A hét régiós cégnél más-más bértábla van, és eltérő a bérrendszer is. Jelentős a különbség a Volánbusz Zrt.-nél és a vidéki társaságoknál az átlagkeresetek között – válaszolta lapunk kérdésére Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezet elnöke.– A szakmában átlagosan 1500- 1600 forint körül mozog a bruttó órabér, ami ezért a munkáért, főleg túlórával, kevés. A sofőrhiány nem mindenütt egyformán jellemző. Ez a kereseti lehetőség mellett függ attól is, milyen más munkalehetőség van az adott régióban. Valamikor ez a hivatás azért is volt népszerű, mert sok tervezhető szabadnap járt vele. Akkor a kollégák vállalhattak másodállást, szakmán belül is. Ez a szigorú foglalkoztatási szabályok miatt már kevésbé lehetséges. A hiányzók miatt pedig gyakran borulhat a beosztás, egyik napról a másikra is. A bérfejlesztés tempója kicsi ahhoz, hogy a váltáson gondolkodó kollégákat visszatartsa. Régebben kamionsofőrnek mentek el sokan. Ma már olyan szakmáknak is van elszívó hatása, amelyeknek régen nem volt. Akinek valamilyen, az iparban hasznosítható szakképesítése van, az azzal próbál boldogulni – ha van olyan állás a közelben. Amit a buszvezetők a túlóráért kapnak, az már nem versenyképes azzal a pénzzel, amit betanított munkások kapnak ugyanannyi túlóráért.