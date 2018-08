Táncdrámával emlékeznek az árvízre - Egy halász sorsán keresztül mutatnák be jövőre a 140 éve történt katasztrófát

Simoncsics Pál és Bódi György beszélt a nagy árvíz évfordulójával kapcsolatos terveikről.

Fotó: Karnok Csaba

Táncmű készül a szegedi nagy árvíz 140. évfordulójára, amit jövő márciusban mutatnak be a Szegedért Alapítvány gálaestjén – később pedig valószínűleg a Szegedi Nemzeti Színházban is játsszák néhány alkalommal.Az alapítvány díjátadó gáláját minden évben március 12-én – vagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén – rendezik meg, amikor 1879-ben elöntötte Szegedet a Tisza, elpusztítva a várost. – Gálaműsorunk a város hivatalos árvízi gálája is, ezért gondoltuk még tavaly, hogy a kerek évfordulón kifejezetten a szegedi nagy árvízhez köthető táncjátékot mutassunk be – avatott be az előzményekbe Bódi Györg y, az alapítvány titkára. A produkció megalkotására Simoncsics Pál néptáncost, koreográfust, rendezőt kérték fel.A különleges darabot komoly kutatómunka előzte meg. – Először elkezdtem anyagokat gyűjteni: helytörténeti kiadványokból, szépirodalmi alkotásokból, tudósításokból, dokumentumokból tájékozódtam. Ezek alapján írtunk egy átfogó történetet, amely a valóságon alapul, majd e köré alkottunk egy dramatikus történetet. A fő szál életrajzi alapú: Bitó János tiszai halász lesz a középpontban – magyarázta a rendező, aki, hogy ihletet merítsen, elutazott Kárpátaljára a Tisza forrásához. A prózai elemekkel tarkított, Szeged szebb lesz, mint volt címet viselő táncjáték zenéjét Szalárdy Levente , szövegét Hell István írja, a díszleteket és jelmezeket pedig Molnár Zsuzsa , a szegedi színház jelmeztervezője álmodja meg.A próbák augusztus végén kezdődnek, az előadásban lesz, hogy egyszerre nyolcvanan szerepelnek a színpadon. A tánckart a Délikert Táncegyüttes szenior és egyetemista korosztálya alkotja, ehhez csatlakoznak gyermektáncosok is. Simoncsics Pál a főbb szerepekre a Szegedi Nemzeti Színház művészeit és szabadúszó színészeket kér majd fel. A kör, mint mondja, igen szűk, mert a szereplőknek a prózai és tánctudásukat egyszerre kell megmutatniuk.Bódi György hozzáfűzte: eddigi gálaestjeik egyestések voltak, ezt a darabot viszont szeretnék többször is bemutatni a közönségnek, így tárgyalnak Barnák László színigazgatóval arról, hogy a produkció szerepeljen a színház műsorán.