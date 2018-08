Tanszerekkel segíthetjük a rászoruló gyerekeket

A kiosztani tervezett 100 ezer tanszerből 45 ezer ceruza, toll, zsírkréta, vízfesték már az alapítvány rendelkezésére áll – a többit adományként szeretnék összegyűjteni. A segítségnyújtásra több lehetőség is van: a felajánlók adományozhatnak egy már meglévő csomag grafit- vagy színes ceruzát, zsírkrétát, vízfestéket, tollat, radírt, temperát, amelyeket a Mátrix Közhasznú Alapítvány címére kell eljuttatniuk (6720 Szeged, Arany János utca 7. vagy a 6701 Szeged, Pf. 929). A Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással is segíthetnek: a 13600-as telefonszámot kell hívni vagy arra SMS-t küldeni – ez utóbbinál üzenetként azt kell elküldeni: 22. Egy hívás vagy egy üzenet 500 forinttal segíti a rászorulókat, amelyet teljes egészében gyermekvédelemre használnak fel. Adományozásra is van lehetőség, az alapítvány 11735005-20510350-es számlaszámára átutalt összeggel. A Mátrix a számukra már ismert halmozottan hátrányos helyzetű támogatotti kör mellett várja olyan osztályfőnökök és iskolák jelentkezését, ahol vannak olyan gyerekek, akik számára nagy segítséget jelenthetnek az ingyenes tanszerek. A támogatói programmal kapcsolatban az alapítvány munkanapokon délelőtt 9–11 óra között a 20/378-1656-os telefonszámon érhető el.