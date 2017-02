Tanúként hallgatták ki a szervezőt: sorra adják fel magukat az ásotthalmi rendelet ellen tiltakozók

- A decemberi tüntetésen készült videó és fényképek alapján arra kértek, hogy azonosítsam a résztvevőket, de ezt megtagadtam – Kiss Annát, az LMBT szegedi szervezetének vezetőjét szerdán tanúként hallgatták meg a szegedi polgármesteri hivatalban.Tavaly december 10-én néhány tucatnyian az ellen tiltakoztak Ásotthalmon , a polgármesteri hivatal előtt, hogy szerintük alaptörvény ellenesen módosította a helyi képviselő testület a közösségi együttélést szabályzó rendeletüket, amennyiben az sérti az alapvető szabadságjogokat. A rendeletet Toroczkai László, polgármester terjesztette a testület elé azzal, hogy a faluban legyen tilos a melegek családként való propagálása, a csador és burka viselése . Az építési szabályzatuk módosításával a mecset építését is megtiltanák. A rendeleteket a hatból három képviselő szavazta meg, azonnal hatályba is lépett.A decemberi tüntetésen a rendelet ellen tiltakozók azzal, hogy demonstrációt szervezők, önmagában még nem sértették meg a Toroczkai-féle rendeletet, ám aki mindeközben a meleg család mellett propagandát is folytatott, az szabálysértést követett el.Az ásotthalmi önkormányzat munkatársai akkor felvételeket készítettek, hogy rögzítsék, ki az, aki valóban megsértette a sokak szerint egyébként még az Alaptörvénnyel is szembemenő rendeletet. Majd később ennek alapján ismeretlen tettes ellen indították meg szabálysértési eljárásukat. Az ásotthalmi jegyző a résztvevők azonosításában kérte a rendőrség segítségét, valamint a tüntetést szervező tanúmeghallgatását kérték a szegedi hivataltól.Kiss Anna itt tagadta meg barátai azonosítását, magáról pedig azt állította az őt meghallgatóknak, hogy nem tanú, hanem elkövető. Három társa is elkísérte a szervezőt, akik tiltakozó táblákat is vittek magukkal a Közigazgatási és Építési Iroda elé, ahol azt is bejelentették, hogy ők maguk is elkövették az ásotthalmi rendelet szerinti szabálysértést. Úgy tudjuk, hogy emailben szerdán többen is írnak az ásotthalmi jegyzőnek, amelyben feladják magukat.A Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint az önkormányzatok törvényességért felelős szervezet, december 7-én arra szólította fel a az ásotthalmi testületet, hogy legkésőbb február 15-ig, azaz máig helyezzék hatályon kívül a törvénysértő rendeletet.