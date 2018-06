Tanyai élet - gyerekszemmel

pályázatra 10–18 év közötti diákok olyan alkotásait várták, amelyek tükrözik a tanyai életet, annak pozitív vagy negatív oldalával együtt. A nyertes képekből az Agórában nyílt kiállítás kedden, amelyen eredményhirdetést is tartottak. Csete Ágnes, a megyei kapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa elmondta, több mint húsz gyermek küldött be fotókat. A harmadik helyezett Tóth Laura, a második Csog István lett, az első helyen pedig Szőke Boglárka végzett. A zsűri kilenc különdíjat is kiosztott: a gyerekek társasjátékot vagy ajándékcsomagot kaptak a rendőrségtől. A képeket az Agóra földszintjén lehet megnézni két hétig.