Tanyai körülmények közt élnek Szegeden: vizet, csatornát, gázt szeretnének a Kombinát köziek

A sarki épület valaha kocsma volt, tehát ott minden közmű megvan a Kombinát közben. Beljebb azonban csak a villanyt vezették, és később a telefont. Víz, csatorna és gáz nincs a textilgyár területe mellett található kis közben. Olyan ez a hely, mint egy kis sziget. Nem sokon múlhatott annak idején, hogy ezt az öt portát nem sajátították ki üzemi területnek.– Szó volt erről, még építési tilalmat is elrendeltek annak idején – erősíti meg a kívülálló megérzését az itt élő Szilágyiné Jónai Katalin. Az ő édesapja harminc éve próbált közbenjárni annak érdekében, hogy a kis köz is szegedi belvárosi utcához hasonlítson. A villamoshoz ugyanis váltócipővel kellett kimenni, mert itt sár volt. Az utat sikerült meghordatni, járda is készült betonlapokból. A víz bevezetése azonban nem sikerült. A köz lakóinak akkor nem kevés pénzzel kellett volna hozzájárulniuk egy főelzáró elhelyezéséhez. Az akkori lakók – Katalin szerint ezért nem lehet őket hibáztatni – sokallták a hozzájárulást, Katalin édesapja egyedül maradt. Egy emberöltő múlva azonban már mások az igények. A köz legbelső portájára kétgyerekes, fiatal család költözött nyáron. Az édesanya, Sebestyénné Anita szeretné, ha itt is városi körülmények lennének. A szomszédban is változott a tulajdonos.– A tatáék laktak itt. Nemrég meghaltak, mama novemberben, tata júniusban. Mi ideköltöznénk a panelból, mert csöndes, jó hely, de így nem érdemes építeni, most tanyai körülmények vannak – mondja Szabó László, a Kombinát köz 6. előtt. Ő fordult lapunkhoz a közművek hiánya miatt. – A tatáéknak volt kútjuk, de nem elég mély, abból csak öntözni lehetne. Az ivóvízért ők is a sarkon lévő kúthoz mentek, ahogy most mi is. Csatorna sincs. Most csináljak ide egy tíz köbméteres, zárt szennyvízaknát, félmillióért, amit kéthavonta üríteni kell? A kukáskocsi is a sarokig jön.László fia, Péter a nagyszülőkével szomszédos portát vette meg. Elvadult, bokros dzsumbuj volt itt, kitakarította. Méhészkedik, és itt, a tatáék portáján jó helye lett a kaptáraknak, amikor nem vándorol velük. A sajátján építkezne ő is. Az viszont nagyon rosszul érintette, amikor az adásvétel nyomán a NAV a vártnál háromszor nagyobb illetéket rótt ki. Az adóhivatal arra hivatkozott, hogy ez a telek ennyivel többet ér annál, amennyiért Péter vette: merthogy a körtöltésen belül van. Az nem számított, hogy korábban tíz évig hiába árulta az előző gazdája.– Nyár elején bementem a polgármesteri hivatalba, írtunk egy levelet, az összes itteni lakó aláírásával, belevettük, mit szeretnénk – mondja Szabó László. – Utóbb telefonáltam, és azt a választ kaptam, hogy most összegyűjtik a többi ilyen utcát is, és értesítették az ügyről a vízszolgáltatót. Oda is telefonáltam, de nem tudtak a Kombinát közről. Az az érzésem, elfelejtettek minket!Az önkormányzatnál pedig van nyoma Szabóék kérvényének. Ökrös Tamás, a szegedi polgármesteri kabinet kommunikációs referense kérdésünkre arról tájékoztatott, hogy ebben az ügyben a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája választ kapott a Szegedi Vízmű Zrt.-től. E szerint műszakilag nincs akadálya a vízvezeték és a szennyvízcsatorna kiépítésének a Kombinát közben, a Kálvária sugárút felől. „A beruházás megvalósítására – hasonlóan a város más területein végzett víziközmű-hálózati bővítésekhez – lakossági önerő bevonásával, az önkormányzat és a csatornamű-társulat közös finanszírozásával kerülhet sor." A Kombinát köziek a Szegedi Csatornamű Társulat Széchenyi tér 5. alatti irodájában részletes tájékoztatást kapnak arról, mi a teendőjük. Érdemes a társulattal együttműködniük, mert így a beruházás olcsóbb. A városüzemeltetési iroda a gázszolgáltatót is megkereste. Azt az információt kapták, hogy a gázt is be lehet vezetni a Kálvária sugárút felől. A Kombinát köz lakóinak személyesen kell bejelenteniük igényüket az Égáz-Dégáz Zrt. Vásárhelyi Pál utca 6. alatti kirendeltségén.