Tanyai menütől a fekete rizottóig

Amellett, hogy naponta változó, pénztárcabarát menüt kínál akár késő délután is, alternatív szórakozóhelyként és közéleti programhelyszínként is működik. Koncertek, színielőadások, táncház is várja időről időre a vendégeket, így a hét több napján színvonalas szórakozást nyújt vendégeinek.Az éjfél után is nyitva tartó hely további vonzereje, hogy könnyen megközelíthető, hiszen bejárata a buszmegálló mellett, az Aradi vértanúk téri villamosmegállótól 50 méterre van. Nagy terasza és számos terme miatt pedig a legtöbb esetben akkor is le tudunk ülni – akár hétvégén is –, amikor másutt már nem kapunk asztalt. Házias konyhája egészen késő estig kiszolgálja az éhes vendégeket.Nem messze innen a rusztikus stílusú Oldies étteremben modern felfogásban készülő, illetve tálalt, igazi dél-európai és tengerentúli gasztronómiai különlegességeket is megkóstolhatunk a hazai fogások mellett. A késő estig nyitva tartó vendéglő nagy hangsúlyt fektet az eredetiségre, így étlapja a tintahallal készülő fekete rizottótól a szlovén, spanyol és olasz sonkákon át az ököruszálylevesig számos izgalmas fogást kínál.A mediterrán konyha hagyományos ételei mellett amerikai stílusú barbecue-különlegességek és faszénen sült specialitások is tányérunkra kerülhetnek. Aki könnyebbre vágyik, azt levesek, saláták, ízletes tészták és ínycsiklandó desszertek várják, de természetesen a vegetáriánus vendégek sem maradnak éhen az Oldiesban. Jó időben a napsütötte terasz gondoskodik a még barátságosabb hangulatról.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.