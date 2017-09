Tanyán élő gyerekekkel foglalkoznak a balástyai tanodában

Erdődi Noémiék a gyerekek szövegértését fejlesztik. Fotók: Török János

– Most szeretem a matekot, tavaly még utáltam – Robi szeptemberben kezdte az ötödik osztályt, úgy érzi, mintha jobban menne a tanulás, bár ennek az is lehet az oka, hogy a tavaly tanult törtek után most az átváltásokat gyakorolják.

– Januártól bejártunk az iskolába, majd a tanárok javaslatára toboroztunk gyerekeket, akiknek bevontuk a családjukat is – Erdődi Noémi azt magyarázta el, hogy Balástyán sok család külterületen él, közülük került ki sok gyermek, akik igénylik a foglalkozásokat.

– Türelmesebbek a gyerekek, ez a szülők tapasztalata – Erdődi Noémi, a Motiváció Műhely senior mentora várja a diákokat a napközi után, hogy a harmadik és negyedik osztályosok szövegértését fejlesszék gyakorlással, fejlesztő játékokkal. A Motiváció Műhely 2013 óta indított tanodákat hátrányos helyzetű gyerekek számára, elsőként Szegeden, majd Tiszaszigeten. A 2012-ben nyert pályázati pénzből két évig futottak a programok, majd az újabb pályázaton, amire nagyon sokat kellett várni, januárban Balástyán is elindítottak egy tanodát, itt harminc iskolást tudnak fogadni.– A feladatunk az, hogy fejlesszük a gyerekek szövegértését, hiszen felső tagozatba kerülve ennek hiánya nagy problémákat okozhat, képtelenek megtanulni a hosszabb történelem- vagy magyarleckéket – Noémi szerint Balástyán egyszerűbb az együttműködés, mint Szegeden, mivel ott több iskolából érkeznek a gyerekek, így nehezebb az intézményekkel tartani a kapcsolatot.

Volt olyan falu, ahonnan még választ sem küldtek a civil szervezetnek. Balástyán készségesen fogadták a tanodásokat, a gyerekek esti szállítását is megszervezték, az önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget is biztosítják a foglalkozások számára.

Fejes József, a Motiváció Műhely egyik tagegyesületének vezetője és csapata több települést megkeresett, amelyről úgy vélték, hogy sok ott a hátrányos helyzetű gyermek. Ezek között volt például Baks, ahol viszont több civil egyesület működik hasonló profillal, ezért nem életbevágóan fontos, hogy ott szervezzenek tanodai programot.

– Örültünk volna, ha több gyermeket lehetne ott foglalkoztatni – Újvári László, Balástya polgármestere szerint minél fiatalabb korban kell megkezdeni a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását.