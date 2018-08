Tápé és Petőfitelep szennyvizét emelik át a Göndör soron - Kánikula erősíti fel a csatorna bűzét

Rögtönzött utcafórum



A legutóbbi panaszos levelet aláírók közül sokan megjelentek péntek délután a Göndör sor és a Pápai utca sarkán található átemelőnél, és egybehangzóan állították, nehéz és nagyon szagos heteken vannak túl - a bűz ottjártunkkor is zavaró volt. Ugyanakkor a vízművek válaszlevelének ismeretében reménykednek az ügy - és az átemelő fedeleinek - megnyugtató lezárásában.

Lakók a szennyvízátemelőnél. Végleges megoldásban reménykednek. Fotó: Frank Yvette

- Penetráns, orrfacsaró a bűz, amely abból a gyűjtőből, átemelőből árad, amely Petőfitelep szennyvizét összegyűjtve szivattyúzza át Tarján városrész csatornarendszerébe - mondja Somogyi Attila és felesége. Nemcsak ők, velük együtt másfél tucat ember írta alá azt a tiltakozó ívet, amellyel lapunk segítségét kérik, hogy a nyilvánosság erejével megszülessen a végleges, megnyugtató megoldás. Valamennyien a Göndör sor és a Pápai utca találkozásánál, illetve onnan ,,szaglótávolságra" laknak, a legközelebbi ház 15 méterre van a kánikulában felerősödő hatású bűzforrástól.Az elmúlt években a környéken lakók közül többen bejelentették, kérték telefonon és személyesen is a Szegedi Vízműveket, hogy szüntesse meg a szennyvízátemelőből áradó bűzt. Egy 11 lakó által aláírt, 2009-es levélbe mi is bepillanthattunk, ebben az akkori vezérigazgató megígérte egy biofilter felszerelését. Ez meg is történt, de - ahogy fogalmaznak - a bűzt illetően azóta sem változott semmi.- Időszakonként megjelenik egy szippantós autó, és eltávolítja az üledéket a berendezésből, egy-két nap után azonban továbbra is ugyanolyan bűz árad szét a környéken - panaszolják a közelben lakók. Ez különösen elviselhetetlen kánikulai napokon a délutáni, kora esti órákban, amikor a nap folyamatosan süti a szennyvízgyűjtő, -átemelő fémből készült fedeleit. Nehéz hónapon vannak túl, ablakot kinyitni, a kertekben tartózkodni szinte lehetetlen.Tapasztalatuk szerint az átemelő rosszul illeszkedő, pontatlanul záródó fedelei mellett jön fel a bűz, ezért érthetetlen, miért nem lehetett már valamilyen egyszerű műszaki megoldással - például a fedelek eltömítésével, szigetelésével - a bűz kiáramlását megakadályozni.Idén július 30-án Istókovics Zoltán vezérigazgatónak írt levelükben kérték, hogy ,,szíveskedjen elrendelni a szennyvízátemelőből kiáramló átható, mindent betöltő bűz végleges megszüntetését".Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a vízművet, a társaság megerősítette, hogy a Göndör sori átemelő Tápé és Petőfitelep összes szennyvizét továbbítja a városi csatornahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepre. - Az első lakossági bejelentést követően, 2011-ben a szaghatás csökkentése érdekében üzembe helyeztünk egy biofiltert, ami negyedévenkénti karbantartással folyamatosan működik, s amelyben idén áprilisban töltetet is cseréltünk - írták.Megtudtuk, a július 31-én érkezett panasz után megrendelték az aknafedelek szigetelését, bűz- és légzáróvá tételét, valamint a biofilter soron kívüli karbantartását - ez utóbbi, információink szerint, péntek délelőtt meg is történt. - A jobban záródó aknafedelektől lényeges javulást várunk, s mindezekről tájékoztattuk a panaszosokat - írták. A levél csütörtökön az érintettekhez is eljutott, így van esély arra, hogy megnyugtató módon rendeződik a panaszuk.