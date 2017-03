Tapintható autókiállításon járt Szabi és Elvis - a vak fiatalember régen szeretett vezetni

A lapunk által Az év embere díjjal is elismert kisteleki vak fiatalember az Árboc Egyesület elnökeként iskolákat látogatva, emberekkel beszélve tanít arra, hogyan lehet elfogadni, megismerni, segíteni fogyatékos embertársainkat. Ebben segítségére szokott lenni Elvis kutyája mellett egy átalakított autó, amelyben a látó emberek szemtakarót kapnak, és különféle feladatokat kell teljesíteniük Szabi segítségével. Ezt a „tuningolt" Trabantot most nem vitte magával, Elvis azonban vele volt.



– Végignézhettem az egész kiállítást, bemehettem a kordonok mögé, meg lehetett tapintani mindent, amin épp nem dolgoztak – számolt be vasárnap élményeiről Szabolcs. – Száraz Ferenccel naponta háromszor felmentem a színpadra. A beszélgetésekben szó volt az egyesületünkről és a vakvezető kutyákkal kapcsolatos tudnivalókról, például arról, hogy ha hám van rajta, lehetőleg ne simogassák. Vittem néhány autómodellt, és aki vállalkozott rá, letakart szemmel, csak tapintással megmondhatta, hogy például Forma 1–es kocsi vagy transporter van a kezében.



A kiállítás azért is volt nagy élmény Szabolcs számára, mert imádja az autókat. Régen nagyon szeretett vezetni.