Tárlat nyílik az Aranycsapat relikviáiból

A tárlatot az Omnis Forte Egyesület szervezi, céljuk, hogy bemutassák minden idők legeredményesebb magyar labdarúgó válogatottjának ritkán látott hagyatékait. Az Aranycsapat évében szervezett rendhagyó kiállításon kiemelt szerepet kapnak Bozsik József emléktárgyai, de megtekinthetők lesznek a Puskás Intézet több éve gyűjtött, a legendás csapathoz fűződő értékei is.



– Külföldön is nagy az érdeklődés a kiállítás iránt, hiszen olyan képeket, okleveleket és személyes tárgyakat mutatunk be, amikről sokan nem hinnék, hogy megőriztük az évtizedek során – fejtette ki Balogh Balázs, a kiállítás szervezője. – Nemrég kaptunk Puskás Öcsiről képeket egykori tolmácsától, amelyek tovább gazdagíthatják a kiállítást.



A Szeged–Csanádi Egyházmegye által támogatott tárlat május 6-áig – hétfő kivételével – naponta 9-től 17 óráig tekinthető majd meg.