Tarolt az Amadeus és az Ernani a nagyszínházi gálán - Nagy László kapta a Dömötör-életműdíjat

Legjobb színész: Pataki Ferenc (Amadeus).

Legjobb színésznő: Szilágyi Annamária (XIV. René).

Legjobb operaénekes: László Boldizsár (Ernani).

Legjobb operaénekesnő: Kónya Krisztina (Carmen).

Legjobb táncos: Szigyártó Szandra (Négy évszak – Feminizma).

Legjobb rendező: Toronykőy Attila (Ernani).

Legjobb látványtervező: Debreczeni Bori (Amadeus).

Legjobb jelmeztervező: Ignjatovic Kristina (Amadeus).

Jubileumot is ünnepeltek szombat este: 20. alkalommal rendezték meg a hagyományos nagyszínházi Dömötör-gálát. Idén elmaradt a megszokott rendőrségi felvezetés és a luxusautó-flotta, így különösebb felhajtás nélkül érkeztek meg a jelöltek és a támogatók a díjátadóra. A Dömötör-díjat 1998-ban a Pálma Reklámstúdió két tulajdonosa, Sztáry Erika és Elekes Zoltán, valamint Janik László színművész alapította, majd 2006-ban Szeged önkormányzata a városi kitüntetések sorába emelte. Az idei gálát, amely visszatekintett az évad sikereire és ízelítőt adott a következő szezonból is, Barnák László színművész, a Szegedi Nemzeti Színház július 1-jén hivatalba lépő új főigazgatója rendezte, az est háziasszonya Borsos Beáta, házigazdája Rácz Tibor színművész volt. A közönség szavazatai alapján idén tarolt az Amadeus és az Ernani – ez a két produkció nyerte a legtöbb díjat.Az évad művészi teljesítményéért járó díjat a társadalmi kuratórium idén a színház énekkarának adományozta – az elismerést Kovács Kornélia karigazgató vette át. A Gyermek Dömötör-díjat a legkisebbek szavazatai alapján Czene Zoltán kapta a János vitézben nyújtott alakításáért. A legjobb háttérmunkásnak járó díjat, amit minden évben a színházi dolgozók szavaznak meg, idén Kerek Mónikának, az igazgatói titkárság vezetőjének ítélte oda a társulat.A Dömötör-életműdíjat – Bánvölgyi László szobrászművész bronz-márvány kisplasztikáját, a díszoklevelet és a város ajándékát – Kozma József önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke Nagy Lászlónak, a Szegedi Nemzeti Színház egykori igazgatójának, örökös tagjának adta át, aki 1982-től egy évtizeden át irányította teátrumot. A kitüntetett meghatódva köszönte meg a meglepetésként megkapott elismerést, és úgy fogalmazott: a színház arra való, hogy a világ megváltozzék általa.A gálát a Szeged Televízió most is rögzítette, így hamarosan láthatják a tévénézők is.Idén az alábbi nyolc kategóriában ítélte oda a publikum a Dömötör-díjat: