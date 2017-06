Taroltak a viharok a megyében: több mint harminc lakossági bejelentés két nap alatt

Szombaton a megye több pontján is leszakadt faágaknál végeztek műszaki mentéseket az egységek. A délutáni órákban faág hasadt egy parkoló autóra Szegeden, a Temesvári körúton. Makón a távvezetékre szakadt egy nagy méretű faág, Szentesen pedig lakóépületre dőlt egy több mint tíz méter magas fa. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően személyi sérülés nem történt - tudtuk meg a katasztrófavédelem megyei szóvóvőjétől.



Huszonkettő lakossági bejelentés érkezett a vasárnapi viharban Csongrád megye területéről. A legnagyobb károkat Csongrád és Szentes városa szenvedte el, csak ebből a térségből futott be a riasztások több mint kétharmada. A legtöbb helyen faágak hasadtak és fák dőltek az úttestre. A leszakadt növényi részek sok helyen az épületeket és a távvezetékeket is megrongálták.



Csongrád-Bokros belterületén több mint száz méter hosszan veszélyeztették a kidőlt fák az autósok forgalmát. Csongrádon, az Attila utcában az ereszcsatornát szakította le egy tizenöt méter magas fa, amely gyökerestől kifordult a földből. Szentes főterén pedig a gyalogosok forgalmát akadályozták a járdára leszakadt, nagy méretű faágak.



Ruzsán villám csapott egy fűzfába, a kettéhasadt fa törzse a közeli lakóépületet és a villanyvezetékeket is veszélyeztette. Szeged térségéből is érkezett villámcsapásról bejelentés. Egy algyői istálló teteje gyulladt ki, a lángok veszélyeztették a környezetében található épületeket is. A műszaki mentéseket a szentesi, a csongrádi és a szegedi hivatásos tűzoltók végezték el. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.