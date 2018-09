˝Társadalmi konszenzus dönti el, ki őrült˝ - Bezerédi Zoltán rendezi az évad első bemutatóját: Tóték ma a kisszínházban

A Tóték Örkény István egyik legismertebb műve, minden iskolás tudja, hogy eredetileg filmforgatókönyvnek indult, 1967-ben adták ki, s a Tót család kínjait mutatja be dobozok közepette, mikor hozzájuk kerül Varró őrnagy a frontról.

Az volt az ördögi benne, hogy nem kellett aktualizálni

Bezerédi Zoltán szerint a Tótékban az az ördögi, hogy nem kell aktualizálni. Fotó: Kuklis István

– fogalmazott Bezerédi Zoltán, a darab rendezője.– Nem is nagyon húztunk ki részeket, inkább úgy fogalmaznék: domináns volt a regény. Olyan mondatokat, helyzeteket változtattunk meg, amelyek a színpadi műben nem voltak kompatibilisek a regénnyel. Persze Örkény ugyanazt írta meg, csak színpadiasította. Egyedül Cipriani professzor jelenetét hagytam ki, de ezt mindenki ki szokta. Amúgy is az a tippem, hogy Örkény csak azért tette bele, hogy megjelenhessen a mű, ugyanakkor kicsit ködösít is vele.Több pedagógus is kérte, állítsák színpadra a darabot, hiszen kötelező olvasmány.– Azt gondolom, hogy a magyar irodalomtörténetnek, vagyis a 70-es, 80-as évek prózai világának megkerülhetetlen része Örkény. Az egypercesek formanyelve is jelentős, de a Tóték tömör, rövid szarkazmusa is csodálatos. Meg kell mutatni, tanítani kell.Bezerédi Zoltán egyébként a népszínházban hisz, hogy minél szélesebb körnek szóljanak a darabok. Fölelevenítette, hogy annak idején, 2010-ben egy baleset miatt tolószékkel ugyan, de végigcsinálta a Dóm téren színészként a My Fair Lady előadásait. Hatalmas sikert is aratott, sokan emlékeznek rá. Az elszántság és az elhivatottság kapcsán csak annyit kérdezett: – Szabad-e ezt másként csinálni? Ha nekem nem fontos, amit csinálok, akkor másnak se lesz az. Viszont, ha a néző látja rajtam, hogy fontosnak érzem, amiről beszélek, és amit csinálok, akkor azzal máris elértem valamit. Persze abban a bizonyos darabban szívesebben táncoltam volna, mert jól táncolok.Múlt pénteken, a magyar dráma napján bemutattak a színházban egy kis ízelítőt a Tótékból, ahol a közönség először láthatta a jelmezeket is. Akkor a rendező elárulta, Örkény előszeretettel alkalmazta a „bíróság" jelenetet műveiben, noha nem kell mindig szó szerint venni ezt. Be is mutatták azt a részt, amikor Ágika, Tót lánya és a felesége számonkérik a tűzoltóparancsnokot, hogy miért is harapta lábon az őrnagyot az asztal alatt.– Ha valami ködösítés van a politikai, társadalmi életben, az pont ez a fajta – mondta a rendező a jelenet kapcsán, amelyben Tót szépen lassan enged a faggatásnak és a nőknek, s bevallja, hogy mégiscsak megtörtént az a harapás.Bezerédi Zoltán szerint egy darabban nem lehet különbséget tenni a jelenetek között, hiszen a színház nem egyfajta pontozásos sport. Minden jelenetnek, monológnak megvan a maga szerepe, mindegyik fontos. Az előadást átjáró őrület kapcsán úgy fogalmaz: – Hiába mondja rólam azt valaki, hogy őrült vagyok. Nem vagyok, csak a világ tart annak. Ez egy nagyon kényes kérdés. Egy társadalmi konszenzus dönti el, ki őrült, bolond. Nincs igazi mércénk erre. Mi most dönthetünk úgy, 2018-ban, hogy valami már bolondság, de lehet, hogy Örkény idejében még nem tekintették annak. Esetünkben majd a nézők döntik el.A rendező a közönségtalálkozón élt egy olyan hasonlattal, miszerint ő csak játszik, s kitalál dolgokat. Majd csatlakoznak később a játszópajtások, vagyis a színészek. Tóték esetében Borovics Tamás, Szilágyi Annamária, Sziládi Hajna, az őrnagy, Gömöri Krisztián és a többiek.