Társasház épül a Szent István téri gaztenger helyén

Hat év elteltével végre beépül a Vidra és a Szent Mihály utca sarkán lévő üres telek. Fotó: Karnok Csaba

Hat évvel ezelőtt, az allergiaszezon közepén írtunk először a Szent István téri víztorony közelében, a Vidra és a Szent Mihály utca sarkán lévő üres telekről, amely már akkor hónapok óta hevert parlagon, és arról vált hírhedtté, hogy rendszeresen embermagasságú gaz és rengeteg parlagfű nőtt rajta, amelyet csak néha kaszáltatott le az éppen aktuális tulajdonos (2012. szeptember 1.: Parlagfűrazzia: tüsszögni mentünk a városba). Egy évvel később is bőven burjánzott az allergén gyom az egyébként ingatlanos szemmel nézve kiváló helyen lévő telken (2013. július 6.: Nagy parlagfűvadászat: 5 millió is lehet a bírság).A szegedi építési vállalkozói kört jól ismerő egyik forrásunk azt mondta, a jelenlegi tulajdonos egy felszámolótól vette meg a területet, az ingatlan tulajdoni lapja pedig hétoldalas. Információink szerint az adásvételt és az építési munkálatok megkezdését egy évekig húzódó bírósági ügy is hátráltatta, de kedden végre körbekerítették a területet, a kerítésen felirat hirdeti, hogy az itt épülő társasházban lakások leköthetők.A telefonszámon az építési vállalkozó, Vízhúzó László jelentkezett, aki készségesen elmondta, hogy a telken egy nyolclakásos társasház épül, amelyben a legkisebb ingatlan 44, a legnagyobb 125 négyzetméteres lesz. A lakásokat szerkezetkészen, négyzetméterenként 530 ezer forintért árulják. Azaz a legolcsóbb lakás is kicsivel több mint 23 millió forintba kerül majd.Az épületet a Szegeden jól ismert építész, Novák Péter tervezi, a látványtervek már elkészültek. A társasház lépcsőzetes elrendezésű és ugyanolyan magas lesz, mint a Szent Mihály utcában mellette álló épület. A vállalkozó reményei szerint az alapozással már idén elkészülnek, a kész lakásokat pedig jövő év végén át tudják adni.