Tartanak Paszkáltól a Sárgán: az egzotikus vadállat minden papírja megvan az üdülő tulajdonosa szerint

Tudta?



A szervál Afrika viszonylag gyakori faja. Főként a szavannákon fordul elő, a folyóvizekhez közeli, magas fűvel benőtt területeken. Tömege 9 és 18 kilogramm között mozog. Tud fára mászni és úszni is. Kitűnő látása mellett kivételesen jó hallása is nagyban segíti a többnyire éjszakai vadászata során. Zsákmányai főleg rágcsálók, nyulak, szirti borzok, kisebb antilopok, halak – és madarak, amelyek elejtéséhez képes akár 3 méter magasra is felugrani. Habár nem háziállat, néhol házi kedvencként tartják.

– Nem kell félni tőle! Igaz, Paszkál? – kérdezte ottjártunkkor a nyúlánk, 70-80 centi hosszú, fél méter magas, gepárdszerű állattól Forgó János, miközben a kennel rácsain át vizet öntött a táljába.A szegedi férfi a szervált, ezt az Afrikában őshonos macskaféle ragadozót a Sárga egyik üdülőjében tartja néhány hete egy nagyjából 3×6 méter alapterületű, két méter magas kennelben – a közelben lakók nagy aggodalmára. Ők jelezték az üdülőtársulat vezetőjének, hogy egy „leopárdot" költöztettek az egyik üdülőbe, és az üdülő tulajdonosától nem kaptak semmilyen információt az állatról, ezért tartanak tőle. Forgó János viszont az állatot félti, ugyanis állítása szerint, aki csak elmegy mellette, bekíváncsiskodik, és a kennelt takaró gyékény alá nézeget, ami szerinte idegesíti a szervált.A Sárgát kezelő Tömörkény István Üdülőtársulat elnöke, Hodács Andrea az aggódó környékbeliek megkeresésére a Szegedi Vadasparktól kért segítséget – először is az állat meghatározásához. Endrédi Lajos gyűjteményi részlegvezető tájékoztatta arról, hogy ez egy szervál vagy annak hibridje, amely a magyar törvények szerint közepesen veszélyesnek számít, tartása engedélyekhez kötött – a hatóságok mellett a szomszédokéhoz is.– A fiamé, illetve az unokámé az állat, nálam csak átmenetileg lakik. Nekik megvan minden engedélyük, majd kérek tőlük fénymásolatot – magyarázta Forgó János. Állítása szerint az állat nemcsak minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik, de csip is van benne, és be is van oltva. Fia egy pesti állatkereskedőtől vásárolta – mondta el.A kecses, macskaszerű ragadozó a kennelben elhelyezett nagyobb kutyaházban alszik, alatta speciális mulcs van, és ottjártunkkor a kennel oldalán lévő deszkákon sétálgatott, tornázott vagy a Forgó János által a rácson bedugott bambuszrúddal játszott. Átmeneti gazdája napi fél-egy órát játszik vele, és macskatáppal, illetve időnként fehér egérrel eteti. Bemenni viszont nem mer hozzá – vallotta be. – Kialakítunk neki a rácson egy adagolót, abba tesszük majd a kaját meg a vizet – magyarázta a férfi, aki azt mondta, a kennel rácsa elég erős ahhoz, hogy ne tudjon kiszabadulni a ragadozó. A kennel tetejére pedig zsindelytetőt is tesznek.Megkérdeztük Endrédi Lajost, mi lesz az egzotikus ragadozó sorsa, ha nincsenek rendben a papírjai. – A kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi osztálya hivatott eljárni egy ilyen ügyben. Ha nincsenek meg a kellő engedélyek vagy a megfelelő tartási körülmények, a hivatal elkobozhatja az állatot, amelyet többnyire a legközelebbi állatkertbe, vadasparkba visznek – mondta el a szakember.A Tömörkény István Üdülőtársulat elnöke egyelőre nem döntött róla, hogy bejelentést tesznek-e a kormányhivatalnál.