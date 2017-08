Tarthatatlan a védőnők bérfeszültsége

– Jelenleg a védőnői az egyik legbonyolultabban finanszírozott alapellátási rendszer – magyarázta a konzultációt vezető Bábiné Szottfried Gabriella, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozatának vezetője. – A közalkalmazotti bértábla érvényes ránk, ehhez jönnek még különféle pótlékok, béren kívüli juttatások. Ezek kiosztása azonban nem egyenletes, csak a helyi önkormányzaton múlik, mennyit fordít a körzeti védőnőre.



Ez a rendszer nemcsak átláthatatlan, de óriási bérfeszültséget is generál, így elsősorban ezen szeretnének – akár jogszabály-módosítással is – változtatni. A cél, hogy az egészségügyi szakmai bértábla legyen irányadó, a juttatásokat pedig egységesen az alapbérbe integrálják. A konzultáción a fizetések problémái mellett a túlzott bürokráciáról és adminisztrációs terhekről, illetve az új egységes informatikai rendszer hibáiról is szó esett.