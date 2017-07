Tartják a lépést: október elején kaphatjuk vissza a felújított sportuszodát

– Ütemezés szerint halad a sportuszoda felújítása, ami azt jelenti, hogy október elején visszakaphatják a fürdőzők és a sportolók – summázta a június elején kezdődött rekonstrukció állását Honti György, a Csomiber Kft. ügyvezetője. Ez a cég látja el a műszaki ellenőri feladatokat az építkezésen az önkormányzati Szegedi Sport és Fürdők Kft. nevében. Az állás megfelel az ígéreteknek. Megírtuk ugyanis: a június 6-án bezárt létesítményt legkésőbb október elején átadják (2017. május 26.: Június 6-án este bezár a sportuszoda).Most cserélik ki az úszómedence körüli közműveket. Kibontották a régi, 80 centi átmérőjű vízvezetéket. Ebben folyik le a víz a medencéből a gépházba, és ez tárolja a tartalékvizet. Mivel nem lehetett tudni, milyen állapotban van a negyvenéves cső, cserét javasoltak a szakemberek. Ehhez képest műszerrel és vízzel is ellenőrizték kívül-belül, és mert jó állapotban van, a helyén maradhat. A korabeli tervekben az állt, hogy műanyag csövet építettek be, ehelyett a kivitelező egy centi falvastagságú acélcsövet talált, azon belül 3-4 centis betonpalástot, és abban húzódott a műanyag cső. Ezt a két 30 centi átmérőjű töltő- és leengedő vezetéket cserélni kellett, annyira elrozsdásodott.Napokon belül félig feltöltik a medencét, hogy a falon átmenő vezetékeket is megvizsgálhassák. Kiderült ugyanis, hogy a 2250 köbméteres betonteknőből havonta több száz köbméter víz elszivárgott valahogy. Ha minden közművet rendbe tettek, visszatöltik rá a földet, betonalapot építenek, arra telepítik az új fűtött padlót, az eredményjelzők és az új kandeláberek villanyvezetékeit. Új zuhanyzók, új startkövek is készülnek, illetve burkolják a csarnokba átvezető folyosót, amit meg is hosszabbítanak. Teljesen új, mert eddig nem volt, hogy a medence két oldalán felállítanak egy-egy 16 méteres villámhárító oszlopot. A nagymedence fölé új sátrat szereznek be, ez pár méterrel szélesebb lesz, mint az eddigi. Így a kandeláberek és lelátók mellett kényelmesen el lehet férni. Új gépház épül új szellőztetőberendezéssel, ami vészhelyzetben segítene magasban tartani a sátrat, amíg kimenekülnek alóla a fürdőzők.