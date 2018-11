Tartós élelmiszert könyvre cserélnek - 500 rászoruló családon segítenek

Tartós élelmiszerért cserébe könyvet adnak a Hacukában, mert mottójuk: jótett helyébe jót várj! Fotó: Kuklis István

A bohócdoktorokat is foglalkoztató Karitáció Alapítvány a karácsony közeledtével tartós élelmiszereket gyűjt. Mindezt nem ingyen várják: az élelmiszerekért cserébe egy könyvet választhat az adakozó. Szegeden, a Kálvária téren található Hacuka Jó-tett hely turkálóba ugyanis nemcsak ruhanemű-felajánlásokat kapnak, hanem rengeteg könyvet is. A kis helyiség négy könyvespolca roskadásig tele van, a szépirodalom mellett mese- és gyermekkönyvek és kötelező olvasmányok közül is lehet választani.– Több micimackós könyvünk van, a romantikus Danielle Steel-regények mellett az Egri csillagokat is választhatják azok, akik hoznak be tartós élelmiszert – részletezte Gere Anikó Mónika programkoordinátor. Tőle megtudtuk, karácsony előtt, december közepén 4-500 családnak szeretnének segíteni tartósélelmiszer-csomagokkal. Elsősorban cukrot, lisztet, konzerveket, étolajat, csokit, kekszet várnak, ám kaptak már citromlevet és mézet is. Egy-egy csomag, amelyet eljuttatnak majd a rászoruló családoknak, legalább 1500 forint értékű lesz. Akciójuk másfél hete tart, volt, aki csak egy konzervet hozott, míg más egy egész kosárnyi élelmiszert. Családok is érkeztek, gyermekükkel együtt, akik így megtanulhatják azt, hogy aki ad, az kap is. Így főleg a gyermekkönyvek fogynak, nagyon népszerűek a Mi Micsoda sorozat kis füzetei.