Tavaly tizennyolcan haltak meg mezőgazdasági munkabalesetben

A biztonságos mezőgazdasági munkavégzésért kampányol közösen a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szent István Egyetem – jelentette be Cseresnyés Péter, az NGM államtitkára. Magyarországon 2016-ban több mint 23 ezer munkahelyi baleset történt, ebből 80 halállal végződött, amelyek közül 18 történt mezőgazdasági munkák közben.



Csongrád megyében is előfordulnak mezőgazdasági munkabalesetek, három évvel ezelőtt baksi idénymunkások keze, lába sérült súlyosan, amikor zellert szedtek, és valószínűsíthetően a permetszer válthatta ki a súlyos bőrsérüléseket, mivel még nem telt le a szükséges idő a vegyszerezés és a szedés között. Tavaly is megsérült majd 150 diák, miközben kukoricát címereztek. A szakemberek szerint sok esetben a munkaadók meg tudnák előzni a baleseteket.



A költségvetési forrásból finanszírozott, kétéves kampányban tájékoztató kiadványokkal és konferenciákkal hívják fel az ágazatban tevékenykedő munkaadók figyelmét a biztonságos munkavégzésre. Az eseménysorozat a gödöllői Szent István Egyetemen tartott szakmai konferenciával kedden indult. Az államtitkár kiemelte: a kampányt követően emelni akarják a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyságát és gyakoriságát is.