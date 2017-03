Tavaszi nyár Szegeden - óriásgaléria

Az idokep.hu időjárási adatai szerint Csongrád megyében kedden több helyen is 24 Celsius fokig szaladt a hőmérő higanyszála. Le is kerültek a kabátok, sokan élvezték a napsütést Szegeden is.





Gyuris Ferenc, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa szerint remek idő lesz a héten. A legmagasabb hőmérséklet meghaladja a 20 fokot, csapadék egyáltalán nem várható. Vasárnap gyenge front érkezik, 5-8 fokot is hűlhet a levegő, ezért a meteorológus azt tanácsolja, az átmeneti kabátot még ne akasszuk be a szekrénybe.