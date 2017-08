Tavaszra eltűnnek a keresztbe-kasul parkoló autók - a pihenésé, felüdülésé lesz a Klapka tér

– Tizenhét éve költöztünk a térre. Akkoriban csak egy forgóból és mászókából állt a játszótér, és a barakkboltba jártunk vásárolni – emlékezett vissza gyerekkorára Palásti-Annabring Réka a Klapka téren. Bízik benne, hogy a szomszédos szelektív gyűjtősziget környezetét is szépítik, mert gyakran előfordul, hogy mindenféle szemetet mellé hordanak. Ennek az átható bűze hozzájuk is elér. A padon pihenő Rákai András nem hallott még a tér átrendezéséről, de úgy látja, előnyére válhat majd. Szerinte a gyalogosok sem tudják, merre is sétálhatnak keresztül.



A közgyűlés városüzemeltetési és fejlesztési bizottsága nemrég 80 millió forint önkormányzati pénzt szavazott meg a felújításra. Dénes Ágnes, a polgármesteri hivatal városrendezési osztályának kertészeti referense beszélt a tervekről. A teret a körzet önkormányzati képviselőjének, Binszki Józsefnek (DK) a kezdeményezésére építik át. A szükséges engedélyezési eljárások egy kivétellel lezárultak, az utolsó is meglehet augusztus végére. Utána kiírják a kivitelezésre a közbeszerzést, és ősszel elindulhat, tavaszra pedig elkészülhet a munka.



Megújul a tér, és rendbe hozzák az azt övező utcákat, járdákat. Kiszélesítik a Jakab Lajos utca folytatását. A Párizsi körúttól zöld sávval választják el a teret, hogy csökkentsék az autóforgalom beszűrődő zaját, porát. A jelenlegi játszóteret elbontják, helyette több korosztálynak is alkalmas játszóeszközöket szerelnek fel. A szánkódomb helyén bekerített aszfaltos sportpályát létesítenek, és lesz ivókút is. A pálya mellé helyezik el az eddigi szabadtéri fitneszeszközöket, amiket