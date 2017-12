Tavasztól minden szegedi tömegközlekedési járművön lehet bankkártyával fizetni

A tél végétől valamennyi szegedi közösségi közlekedési járművön jegyet válthatnak majd egyérintéses bankkártyával az utasok - tájékoztatott a SZKT Kft.



A közlemény szerint a Tisza-parti városban az úgynevezett Cashless ("készpénzkímélő") Szeged koncepció keretében az év elejétől több szolgáltatási területen is elektronikus fizetési megoldásokat vezettek be.



Elindult az online ebéd- és távhődíj-befizetés, elektronikusan is fizethető a vízdíj, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások vagy üzlethelyiségek bérleti díja. Egyérintéses bankkártyával már válthatók menetjegyek vagy bérletek az automatákból, és júniustól 136 automatánál így egyenlíthető ki a parkolás díja is.



December elején megkezdődött a tömegközlekedési járműveken a fedélzeti jegykiadó automaták rendszerének kialakítása. A PESA típusú villamosokon már most is lehet egyszerűen, bankkártyával jegyet venni. Ezután pedig fokozatosan valamennyi villamoson, trolibuszon, valamint a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. szegedi autóbuszain is megjelennek az automaták, amelyeknél 24 és 72 órás jegyek is vásárolhatók.