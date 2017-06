Távfűtés - két csekk jön júliusban a szegedi fogyasztók többségének

Vígh Sándor úgy vélte, ez már az elszámoló számla

– Nem dohányzom, úgyhogy ezen sokat megspórolok, és így nem kell külön félretenni a fűtéselszámoló számlára – viccelődött az egyik Építő utcai tízemeletes panelban lakó Vígh Sándor, akiknél májusban olvasták le a fogyasztásmérőket. A férfi azt mondta, általában 8-10 ezer forintot szoktak fizetni pluszban a feleségével a havi számlán felül, amikor megjön a kiegészítő számla.

Zsarkó Máriáéknál a legtöbb helyiségben nullát mutatott a fogyasztásmérő. Fotó: Kuklis István

Most is csak pár ezer forinttal számít ennél többre, bár a tél tényleg keményebb volt, mint szokott, és a hideg tavasz miatt egészen májusig fűtöttek – emlékezett vissza.Hamarosan kiderül, mennyit is kell fizetniük, ugyanis július elején érkezik a fűtéselszámoló számlák első adagja: a 28 ezer szegedi fogyasztó kétharmada akkor kapja kézhez a fizetnivalót. Ezt a hónap végéig rendezniük is kell. Mivel a fogyasztásmérőket április és november között olvassák le, elszámoló számlák egészen késő őszig érkezhetnek.Kóbor Balázs, a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, a hosszú és hideg tél miatt átlagosan 5-10 ezer forinttal lesz több az elszámoló számlák összege a szokásosnál. Csak a fogyasztók néhány százaléka számíthat extrém magas kiegészítő számlára a túlfogyasztás miatt.Hozzánk ugyanakkor már érkezett olyan jelzés, hogy a SZETÁV által készített és a közös képviselő által átadott előzetes kalkulációban akkora a különbözet az előzetes becslés alapján fizetett és a valós fogyasztás között, hogy a fogyasztó 100 ezres tétellel számol – amit nem tud egyben befizetni. Ilyen esetben kamatmentes részletfizetésre is van lehetőség, de a többség többnyire egyben fizeti be a különbözetet – tudtuk meg a SZETÁV vezetőjétől.

– Ez a negyedik telünk itt, és eddig még mindig túlfizetésünk volt, úgyhogy 3-4 hónapig nem is kellett fűtésszámlát fizetnünk. Reméljük, most is így lesz – mondta el a párjával egy negyedik emeleti panelben lakó Zsarkó Mária. Hozzátette, a SZETÁV honlapján talált ugyan egy segédletet, amivel elvileg könnyebben átláthatnák a számlákat, illetve a számítások mikéntjét, de ők azt sem értik. Viszont a lakásban csak a nappaliban fűtöttek, és így is 20-21 fok volt, tehát talán nem kell majd ráfizetniük a télre – jegyezte meg. Télen melegítőbe kell otthon öltözni, nem fürdőruhába, ezzel lehet a legjobban spórolni – tette hozzá.