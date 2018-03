Távolról is leolvassák az új típusú vízórát: a lift tetejére telepített adóvevő néz be minden lakásba

Negyedóra alatt kiderülhet a csőtörés



Az alaprendszer a számlázás érdekében gyűjti az adatokat a társasházi lakásokból és a közös főmérőből, míg az emelt szint ennél sokkal többre képes. Egy központi adatgyűjtővel gyakorlatilag korlátlan számú leolvasásra képes – akár 15 percenként is továbbítja az adatokat. Így viszont a 16. percben már lebukhat az éjszaka közepén magát megadó és folyni kezdő vízöblítő tartály a lakás legkisebb helyiségében.

Bóka József és Széll Sándor mutatja a távmérős vízórákat, amikre már rá se kell nézni a leolvasáshoz.

Fotó: Karnok Csaba

Petőfitelepen bő tíz évvel ezelőtt még biztattam a vízóra-leolvasó fiatalembert, hogy ha haladni akar, nyugodtan ugorjon át a kerítésen, ha nem vagyunk otthon – a kutya úgyis kap mindennap bőséges reggelit. Azóta begyűrűzött a rezsicsökkentés, nincs már kéthavi, élőmunka-igényes leolvasás, és a technika is fejlődött. Mozdult a Szegedi Vízmű Zrt. is: amellett, hogy minden létező csatornán fogadja a bediktált, beküldött óraállásokat, megkezdte a távmunkát.– A távleolvasási rendszer, a vízmérőkkel az adatgyűjtőkkel és az -átviteli rendszerrel alkalmas arra, hogy a mérőállást úgy is megkapjuk, hogy közelébe sem megyünk a vízóráknak – mondja Bóka József, a Szegedi Vízmű Zrt. értékesítési osztályvezetője. Ezek az adatok adják a számlázás alapját, de alkalmasak a fogyasztás elemzésére is. Ha az a megszokottól eltér – mert mondjuk törik a cső, vagy elfagy a vízóra –, azonnal jelez, riasztja a rendszer a szolgáltatót és a felhasználót is.Az ős-távleolvasás pontosan 10 éve kezdődött Szegeden: a családi házas övezetben szereltek fel 50 speciális vízmérőt. Ezekről az utcán elsétálva gyűjtötték az adatokat, megtakarítva a becsöngetést, kerítésmászást, illetve leugrást a vízóraaknába. 2012-ben fő- és mellékmérős társasházakban szereltek fel ugyancsak 50 vízórát, kísérleti jelleggel és együttműködve az áramszolgáltatóval. Ez a megoldás jelentősen csökkentette a főmérő és mellékmérő közötti különbözetet – ami az ügyfélpanaszok 80 százalékát okozza.A sikeres tapasztalatok nyomán a vízszolgáltató mostanában olyan társasházak közös képviselőit kereste meg, amelyekben legalább a lakások hatvan százalékában cserélni kell a lakók vízóráját, mert lejár a 8 éves hitelesség. Februárban több tájékoztató fórumon is vendégül látták a potenciálisan érdekelt társasházak közös képviselőit, bemutatták a távmérős rendszert, beszélve a költségekről is.– Egy egyszerű vízóra csoportos cseréje 8 ezer forint, a távmérésre alkalmas ennél 10 ezerrel több, ami gyakorlatilag havi 100 forintos pluszköltséget jelent, de ezért folyamatos csőtörés- és vízóraelfagyás-figyelést kap az ügyfél – mondja Bóka József. Nekik is könnyebb: egy nyolcórás műszakban legfeljebb kétszáz társasházi lakás vízmérőóráját tudta leolvasni a szakember, távméréssel ez ezer fölé is mehet. Egy hatvanlakásos tízemeletesnél felmegy a lift a legfelső szintig, tetején a „rádióvevővel", lefelé pedig begyűjti az összes vízóra adatát. Ezzel a megoldással a szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, lakatlannak bejelentett lakás fogyasztása is egyszerűen nyomon követhető.