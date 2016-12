Taxisok a gyermekekért: ölelés, puszi vagy fotó a fizetség

– Én is meghatódtam. Nem gondoltam, hogy ilyen sokan áldozzák fel a szabadidejüket és a benzinüket azért, hogy a beteg gyerekeknek szebb legyen a karácsonyuk – mondta a mozgalom szegedi ötletgazdája, Berinszki Zoltán taxis.Mint megírtuk, a férfi kislánya néhány éve a klinikán gyógyult karácsonykor. Akkor látta, hogy sok gyermek egyedül tölti a szentestét, mert a szüleiknek nem volt pénzük arra, hogy hazavigyék őket, vagy bemenjenek hozzájuk vidékről. Zoltán felajánlotta, hogy szenteste ingyen hazafuvarozza a rászoruló gyerekeket , vagy ha a kicsik állapota ezt nem teszi lehetővé, a szüleiket viszi be hozzájuk.– Sokan csatlakoztak az akcióhoz. Csongrád megyében már kilencen vagyunk, Budapestről ugyanennyien jelentkeztek. Nemcsak taxisok, hanem magánemberek is. Egy-egy jelentkezőnk akad Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér és Somogy megyéből is. Már az első fuvarunk is megvolt hétfő délelőtt. A hódmezővásárhelyi kórházból kaptuk a jelzést, hogy egy anyuka nem tud hazamenni az újszülöttjével. A mozgalom egyik tagja szállította őket Mindszentre. Óriási volt a boldogság. Hét gyermek várta haza Imeldát, az új kistesót.Berinszki Zoltán azt is elmondta, több felajánlás is érkezett a Taxisok a gyermekekért mozgalom Facebook-oldalára. Még Sydney-ből is jelezték, fuvarral nem, de adománnyal tudnának segíteni. – A karácsonyi akció azonban nem erről szól, ezért köszönettel visszautasítottam az ilyen jellegű felajánlásokat. A fuvarért fizetségként egy puszit, egy ölelést vagy egy fotót fogadunk el.Egy mozgássérült nagykállói fiatalember is kérte a csoport segítségét. Minden álma, hogy kamionban üljön egy-két kör erejéig, hogy érezze maga alatt a nagy vasat. Berinszki Zoltán megígérte a fiatalnak, mindent megtesz azért, hogy ez a karácsonyi kívánság is teljesüljön.