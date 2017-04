Taxival mennek nyuszit simogatni

– Húsvétkor is örömet szeretnék szerezni a beteg kisgyerekeknek – mondta Berinszki Zoltán, a Taxisok és civilek a beteg gyerekekért Facebook-csoport életre hívója, aki munkájáért megkapta a Délmagyarország Év embere címet januárban. A csoport három hónapja működik. A karácsonyi akció után is szükség van a segítségükre.– Néhány napja a budapesti Szent László Kórházból kértek tőlünk segítséget. Egy kisfiút kellett a gyermekhematológiai és őssejt-transzplantációs osztályról elvinni a város másik felébe, ortopédiai vizsgálatra. Öt perc alatt megszerveztük. A kisfiú ezt egy verssel köszönte meg nekünk. Most a szegedi onkológia kis betegeinek szeretnénk örömet szerezni. Akiket húsvétkor nem engednek haza, de a szüleikkel egy-két órára kimenőt kapnának, azokat a családokat elvinnénk a vadasparkba egy kis kirándulásra, nyuszisimogatásra. A Rádió Taxi Három vállalta, hogy biztosít annyi taxit, amennyire szükség lesz – mondta Berinszki Zoltán. Ezt erősítette meg Bobkó Attila, a taxiscég vezetője is.Berinszki Zoltán elmondta, nemcsak beteg kisgyermekek szállítása miatt keresik a csoportot, hanem más ügyekben is. – Egy anyuka írt nekünk Bagról. Garathasadékkal született kislánya most hatéves. Nem igazán vannak barátai. Édesanyja azt kérte, hogy a csoportunkból minél többen küldjenek neki Facebook-üzenetet a szülinapjára, hogy érezze, ő is fontos valakiknek, és vannak barátai. A csoport megmozdult. Sokan kérték el a címüket, hogy képeslapot küldjenek Fruzsinak. Voltak szülők, akik felajánlották, hogy gyermekükkel együtt felkeresik őket, hogy igazi barátokra is szert tegyen a kislány. Egy budapesti motoros csapat pedig mintegy húsz motorral látogatja meg húsvétkor, hogy meglocsolják. Erről Fruzsi még mit sem sejt. De biztosan örül majd – tette hozzá Berinszki Zoltán.