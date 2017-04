Taxival vitték a gyerekeket a vadasparkba

– Közel 20 motoros járt Fruzsinánál, a bagi kislánynál a hétvégén, akinek az anyukája kért segítséget tőlünk. A szájpadhasadékkal született kislány 6 éves lett, sajnos alig vannak barátai – beszélt a húsvéti akciójukról a Taxisok és civilek a beteg gyerekekért Facebook-csoport szegedi alapítója, Berinszki Zoltán – Motoros tagjaink, akikből egyébként egy külön szekciót is alakítottunk, felkeresték a kislányt és családját. Vittek tortát is, és természetesen a locsolkodás sem maradt el. A családban hat kisgyermek van, közülük hárman sérültek. Aki szerette volna, a fiúk elvitték egy körre motorozni.A taxis csoport úgy tervezte, hogy a szegedi klinika onkológiai osztályán fekvő kisgyerekek közül azokat, akiknek az állapota ezt lehetővé teszi, elviszik a vadasparkba, kirándulni.– Az ünnepekre a legsúlyosabb állapotú gyerekek maradtak bent, őket sajnos nem vihettük. A lehetőséget felajánlottuk a másfél éves szegedi Norbika anyukájának. A kisfiú leukémiás. Egy másik családnak is felajánlottuk a lehetőséget. A szegedi kiskamasz Licsicsányi ikrek közül Viki nem lát, Boginak pedig a születése után pár nappal le kellett vágni az egyik lábát. Az anyukájuk egyedül neveli őket, az édesapa néhány éve elhunyt. A két családot a Rádió Taxi Három és én vittük ki a vadasparkba. A létesítmény kedvező árú jegyeket biztosított nekünk, amit ezúton is köszönünk. Még matricaalbumot is ajándékoztak a gyerekeknek. Igazán boldog délután volt. A vadaspark után még egy önfeledt játékra is sor került a lányoknál.Berinszki Zoltántól megtudtuk, a Facebook-csoport készül a következő akcióra. Május elején, a szegedi motorostalálkozóra vinnének hátrányos helyzetű, beteg gyerekeket. Ennek azonban „ára" lesz, rajzpályázatot hirdetnek. Az első három helyezettet viszik el a felvonulásra.