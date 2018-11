Téglánként valósulhat meg az álom - Épül "ÁGOTA Falva"

10 napos mennyország

Játék ,,ÁGOTA Falván". A 7 hektáros területet már körbekerítették, és birtokba is vették a gyerekek.

Saját területen épülhet „ÁGOTA Falva"

Templom és közösségi ház is szolgálja az alapítvány céljait a Bács-Kiskun megyei ingatlanon.

Téglákat gyűjtenek

Az ÁGOTA Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) egy 22 éve működő önkéntes közösség, amely árva vagy családjukból kiemelt gyermekekkel foglalkozik. Karitatív tevékenységük mára országossá szélesedett. Két évtizede szerveznek gyermektáborokat, ahová az ország minden részéből érkeznek állami gondoskodásban élő gyermekek. Egy évben több mint 600 programot szerveznek. Nemrégiben Mátészalkán, Hajdúszoboszlón és Nagykőrösön jártak, ahol gyermekotthonban élő fiataloknak tartottak játékos programokat, beágyazva ezekbe a mélyebb, terápiás üzeneteket. Segítségnyújtásuk egy másik jelentős eseménye az ÁGOTA-napok: ilyenkor több intézmény gyermekeit hívják meg egy-egy rendezvényre. Tevékenységükkel már nemcsak a gyermekotthonban élő, hanem a nevelőszülőknél élő gyerekeket is segítik.Rendezvényeik csúcspontja a minden év nyarán megrendezett ÁGOTA-tábor, ahová minden megyéből érkeznek résztvevők, számuk mára megközelíti az ezer főt. – A nyári tábor – vagy ahogy a gyerekek nevezik, a tíznapos mennyország – célja, hogy a gyerekek önbizalmát fejlesszük. A legnagyobb gondjuk az állami gondoskodásban élőknek, hogy kétségbe vonják, hogy elfogadhatók, szerethetők. Ezért a sok-sok élményprogram mellett itt is megjelennek a terápiás foglalkozások, amelyeken gyermekpszichológusok, szociológusok, teológusok és szociális munkások vesznek részt – fogalmazta meg az ÁGOTA-tábor küldetését Osváth Viola gyermekpszichológus, kuratóriumi titkár.A táborokban terápiás gyakorlatokat végeznek több témában is: ilyenek a bizalom és bizalmatlanság, a kortárs kapcsolatok és a referenciaszemélyek fontossága, az, hogy találjanak olyan embereket, akikhez kötődni tudnak. A szakemberek segítenek feldolgozni a korábbi traumákat, a kiszolgáltatottságuk kapcsán felmerülő kérdéseket. Az önrendelkezés témája is kiemelt, és az, hogy megtanulják a konszenzus jelentőségét. Céljuk, hogy elsajátítsák az értékeket: például a lojalitást, a szolidaritást és a hitet. Nagyon fontos a gyerekek jövőbe vetett hitének erősítése és érdemeik elismerése. Ezek a témakörök a résztvevők önbizalmának fejlesztését szolgálják ebben a tíz napban, amikor is olyan szeretetmintát kapnak, amely alapján elhiszik: ők is szerethetők.– Évről évre gondot okozott számunkra, hol legyen a tábor, hol van olyan infrastruktúra, ahol ennyien elférünk. Minden évben megküzdöttünk azért, hogy kifizessük a bérleti díjat, a gyerekek étkeztetését. Ezért nagy álmunk vált valóra idén azzal, hogy 7,4 millió forint önerővel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának 40 millió forintos támogatásával meg tudtunk vásárolni egy héthektáros területet Bács-Kiskun megyében, Kunszentmárton és Szabadszállás között. Itt már meg tudjuk szervezni táboraink mellett egyéb pedagógiai programjainkat is – mondta el Mitykó András kuratóriumi elnök.A Tass-Alsószenttamáson lévő terület korábbi tulajdonosa a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság volt. A területen van már egy újabb építésű templom, öt felújításra szoruló családi ház és egy közösségi ház. Itt hozták létre „ÁGOTA Falvát". Egy olyan ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központot, ahol a családjukból kiemelt és a hátrányos helyzetű gyermekeket fogadni tudják majd a felújítási munkálatok befejezése után. Nemcsak a nyári táborban, hanem akár év közben is, terápiás, pasztorációs programok alkalmával.Ám ahhoz, hogy a „falu" ezer fő befogadására alkalmas legyen, további fejlesztésekre van szükség. Az elhanyagolt portát rendbe rakták, kitakarították, és megterveztették „ÁGOTA Falvát". Már zajlanak programok is: 30–40 fős csoportoknak tartottak terápiás és pasztorációs foglalkozásokat. – Célunk „ÁGOTA Falva" kiépítése, ezért több akciót is elindítottunk. Kerítése sem volt a területnek, ám a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak köszönhetően körülkerítették, így védett az ott található vagyon. Ígéretet kaptunk a vezetékes ivóvíz bekötésének támogatására is, hiszen a területen csak fúrt kút van. A legnagyobb kihívás számunkra az, hogy a gyermekek táborozásához a megfelelő infrastruktúrát kiépítsük – részletezte Szabóné Szívós Ildikó társadalmi kapcsolatokért felelős koordinátor.Nyári szálláshelyeket létesítenének, összesen 21 ház építését tervezik. Ezért elindították tégla- és téglajegygyűjtő akciójukat, amelyben 30-as méretű porotherm típusú téglákat gyűjtenek, amelyekből felépítenék a szállásokat. Ezekből összesen 137 ezer 720 darabra van szükség. – Kaptunk már felajánlásokat. Van, akitől pénzt, de egy egészségügyi szolgáltató cég is jelentkezett, amely megvásárolt 12 raklap téglát, és azt juttatta el hozzánk. A cél tehát most az, hogy összeszedjük a téglára való pénzt vagy magát az építőanyagot. A gyermekek álma téglánként valósulhat meg, így egy tégla is lehet fontos számunkra – magyarázta Pál Melinda képzésekért felelős ügyvezető igazgató.Az ingatlan az alapítvány számára felbecsülhetetlen jelentőséggel bír, hiszen közel 10 ezer, családját elvesztett gyermeket és fiatalt támogatnak, és mindig komoly problémát jelentett számukra, hogy a karitatív tevékenységükhöz alkalmas helyszínt találjanak. Várnak minden felajánlást, amellyel „ÁGOTA Falva" igazi otthona lehet a családjukat nélkülöző gyermekeknek.