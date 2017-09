Tegnap megtudhattunk részleteket Vanessza állapotáról, elkészült a batidai kastély és még több hír a megyéből

Tagnapi legérdekesebb híreink:

95 éve: Szegeden elhunyt Mihalik Kálmán orvos, zeneszerző. Szegeden írta 1921-ben – Csanády György szövegére – a székely himnusz (erdélyi himnusz) zenéjét.

II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Pannonhalmát és Győrt kereste fel. II. János Pál pápa már másodszor látogatott Magyarországra, először 1991-ben járt hazánkban.

II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását. Pannonhalmát és Győrt kereste fel. II. János Pál pápa már másodszor látogatott Magyarországra, először 1991-ben járt hazánkban. 10 éve: Meghalt Luciano Pavarotti többszörös Grammy-díjas olasz operaénekes, a Három Tenor egyike (képünkön). A szélesebb körű ismertséget, nemzetközi karrierjének beindulását egy 1963-as beugrás hozta meg: a londoni Covent Gardenben éppen egyik példaképét, Giuseppe Di Stefanót kellett helyettesítenie.

