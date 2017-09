Tegnapi híreink között előkelő helyet foglal el a távfűtés, de ma nem fogunk vacogni

- tökéletes szeptember vége. A kerti virágokról már megemlékeztünk a tegnap reggeli összefoglalóban, így most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy még zöldell a nyárfa az ablak előtt. "Észak-európai magasnyomás délnyugati peremén váltakozó nedvességtartalmú, kissé már hűvösebb levegő szivárog a medence fölé" -, ahonnan azt is megtudtuk, hogy bár csapadék a nyugati megyékben várhat, nálunk is megélénkülhet a keleti, délkeleti szél. Tessék szépen sárkányt eregetni! Legalább kimelegszenek, ha hidegnek éreznék a lakást -

Apropó, fűtés:? Aki elalszik lemarad az előző két régióban tapasztaltak alapján. A nap híre azonban egyértelműen a BP irodaházának avatója volt:ennél a cégnél az alkalmazottak.A Modern Városok Program panelos mintaprojektje lehetne. Van, aki költözne, van, aki semmi pénzért. A szegedi Milkó-palotát viszont lassan az idő vasfoga bontja visszal, ha nem kezdenek vele valamit -, amelyet évekkel ezelőttre ígértek. Olvashattak a makói roma fórumól is, amely csekély érdeklődő részvétele mellett zajlott,, jórészt a nagy büdös semmire, hogy az már Lázár Jánosnak is feltűnt. Az oktatásra szánt pénz viszont nőtt, aminek igazán örülünk - lassan visszatornázzák a 2000 körüli szintre.Ha esetleg jó híreink túlságosan felzaklatnák rokonát, barátját, ismerősét -! A túlsúly például rizikófaktor - ismerkedjen meg a vásárhelyi edzővel,! Ha így folytatja, hamarosan a tévétornában találhatja magát.Szórakoztató tartalom:, és. Demjén névnap van ma egyébként - mi mindig azt hittük, hogy Rózsinak a Ferenc a keresztneve. Szép napot kívánunk kedves olvasóinknak, olvassanak minket napközben is, ha már ilyen jó időt jósoltunk mára!