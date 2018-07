Teherautók miatt zúgolódnak a lakók Klebelsbergtelepen

Szívják a port

A panasz jogos, megoldás nincs

„Ez nem üdülőterület"

Nem érkezett panasz



A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket: a megjelölt területen a hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján területfeltöltés folyik, amely az engedélyben foglaltak szerint szennyezetlen földdel történhet. A hatóság a helyszíni szemlén eljárás lefolytatására okot adó szabálytalanságot nem tárt fel, felhívta a tevékenységet végző vállalkozó és munkatársai figyelmét a jogszabályok és az engedélyben foglalt előírások betartására, illetőleg arra, hogy munkájukat a lakosságot legkevésbé zavaró módon végezzék. A területfeltöltéssel, hulladékszállítással kapcsolatosan közérdekű bejelentés, lakossági panasz a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett.

Legalább negyven nagyon dühös klebelsbergtelepi fogadott minket a múlt hét közepén egy délután a Rendező téren.A környék lakói az állandó, napi 30-40 járműből álló teherautó-forgalomra panaszkodtak egymás szavába vágva. – Én nyelem a legtöbb port – kezdte Szegedi Béla, akinek a Gyálai útról nyíló mellékúton fatelepe van, a teherautók pedig ott hordják el mellette a földet.– Három éve a ruszki laktanyából hordták, tönkreteszik az utat. Az ELI lézerközpont építésekor kiásott föld is itt kötött ki. Minden héten felhívom emiatt a képviselőt, de úgy látszik, hiába. Szeged összes földjét és hulladékát ide hordják. Itt áll a törmelék hegyekben – méltatlankodott Szegedi.A lakók szerint éjszaka és szombaton is hordják a földet a teherkocsik. Egy tavalyi lakossági fórumon is szóba került a probléma, a helybeliek szerint tűrhetetlen, hogy ígéret van, megoldás nincs. Azt szeretnék, ha az úton súlykorlátozást vezetnének be. – Mozog alattam a föld, remegnek a házak, csörögnek a poharak, a gyerekek nem tudnak aludni éjszaka. Ez egy kertváros, nem ipartelep – fogalmazott Kertészné Ótott Edina.– Természetesen jogos a lakók észrevétele, de itt egy közútról van szó, amit bárki használhat. Amikor korábban, több alkalommal kivizsgáltam a panaszt, és ellenőriztem a vállalkozást, mindent a jogszabályoknak megfelelőnek találtam – kezdte Nógrádi Tibor. A városrész önkormányzati képviselője egyelőre nem tudja mivel biztatni a helyieket.– Megértem őket, de nincs semmilyen jogi eszköz a kezemben. A lakosok súlykorlátozásra vonatkozó ötletét nem tartom jó ötletnek, mert az év végén elkezdődik a Holt-Tisza rehabilitációja, a korlátozással pedig a saját beruházásunk elé állítanánk jogi korlátot, ellehetetlenítenénk azt, ami abszurdum – tette hozzá. Nógrádi azt is elmondta, tisztában van azzal, hogy az utat fel kell majd újítani, de arra is csak a holtág rekonstrukciója után kerülhet sor, 2020-at követően.Mint megírtuk, az előzetes ütemterv szerint a negyedik negyedévben indul el a rehabilitáció. A beruházás 2,9 milliárdos, a célja – többek között – a Feketevízben felhalmozódott iszap kezelése és elhelyezése, termálelkerülő vezeték megépítése, vízkormányzó műtárgyak újjáépítése. A munkálatokat 2020-ban fejezik be.A lakókkal folytatott beszélgetés után az egyik teherautó nyomába eredtünk, de amikor megérkeztünk a legalább két futballpályányi terület bejáratához, hosszú türelemjáték kezdődött a tűző napon. A tehergépjármű vezetője telefonálni kezdett, és nem mozdult a bejárat elől. Végül ő unta meg hamarabb, és a terület legmesszebb lévő sarkába borította a rakományt.– Békességszerető emberek vagyunk, de sajnos nem tudunk mindenkinek megfelelni, pedig igyekszünk – kezdte a beszélgetést a földterület tulajdonosa, Purák Péterné Zita. Az asszony azt mondta, az építési vállalkozók örülnek, hogy van hová tenni a földet. – Sajnáljuk a lakókat, mindent megteszünk, amit tudunk, mert nem célunk a veszekedés. Az alkalmazottaknak ki van adva, hogy a földúton lassan közlekedjenek, hétvégén és este nem dolgozunk – állította a tulajdonos. Purákné úgy fogalmazott, megértik a lakókat, de ez nem üdülőterület.– Nem tehetünk róla, hogy hangosak a teherautók. Előfordul, hogy a föld közé építési törmelék kerül, de azt egy darálóval igyekszünk ledarálni. Azért lehettek most zavaróbbak a teherautók, mert a vasúti átjárók hamarosan kezdődő felújítása miatt kétszer annyit dolgoztunk, intenzívebben hordtuk a földet – tette hozzá az asszony.